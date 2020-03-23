قوات الاحتلال تعتقل أربعة مقدسيين أثناء تعقيمهم مرافق عامة قرب باب الأسباط

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أربعة مقدسيين، أثناء تعقيمهم المرافق العامة، قرب باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي في القدس، واستولت على مضخات تعقيم بحوزتهم.



وأوضح شهود عيان، أن شرطة الاحتلال، اعتقلت أربعة مقدسيين من ساحة الغزالي في باب الأسباط، أثناء تعقيمهم مرافق عامة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، واقتادتهم إلى مركز شرطة القشلة في باب الخليل بالقدس القديمة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).