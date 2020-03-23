لجان المقاومة الشعبية بفلسطين تدعو لصرف الرواتب كاملة لمواجهة (كورونا)

دعت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الاثنين إلي صرف الرواتب كاملة، ووقف استقطاعات البنوك بكافة أشكالها، وشركات الاتصالات، والكهرباء، والمياه، وغيرها، حتى انتهاء وباء فيروس (كورونا).





كما حذرت التجار وكل من تسول له نفسه في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من مغبة العبث في الأسعار واستغلال الأزمة التي يعيشها شعبنا؛ لاحتكار البضائع والسلع؛ لتحقيق مكاسب على حساب شعبنا البطل.





وفيما يلي نص البيان:



انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وتعزيزاً لصمود ابناء شعبنا في مواجهة كافة التحديات وعلي راسها الوباء العالمي "فيروس كورونا" الذي يهدد البشرية جمعاء، هذا التهديد الذي يتطلب تكاثف وتوحد الجهود لمواجهة التحديات وخاصة في ما يتعلق بخصوصية الشعب الفلسطيني الذي يواجه تهديدات وجودية متعددة اختلقها العدو الصهيوني وكان اخرها صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.



الأمر الذي يتطلب المحافظة علي الانسان الفلسطيني كونه الرهان المركزي والقيمة الأكبر في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني.

إننا في لجان المقاومة في فلسطين ندعو إلى ما يلي:



أولاً: ان الحفاظ علي الانسان الفلسطيني في مواجهة كافة التهديدات وعلي راسها فايروس كورونا هو مسئولية الجميع في كافة مكونات المجتمع الفلسطيني.



ثانياً: ندعو الي التوحد ونبذ الخلاف والعمل علي تسخير كافة الامكانيات لمواجهة هذا الوباء.



ثالثًا: ندعو الي صرف الرواتب كاملة ووقف استقطاعات البنوك بكافة اشكالها وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها حتى انتهاء هذا الوباء.



رابعاً: نحذر التجار وكل من تسول له نفسه من مغبة العبث في الاسعار واستغلال الازمة التي يعيشها شعبنا لاحتكار البضائع والسلع لتحقيق مكاسب على حساب شعبنا البطل.



خامساً: ندعو الشركات الفلسطينية ورجال الاعمال للتحلي للمسئولية الوطنية والمساهمة الفعالة في تخفيف المعاناة عن ابناء شعبنا.



سادساً: ندعو مؤسسات المجتمع المدني الي تعزيز دورها التوعوي و الرقابي والكشف عن الذين لا يتحلون بالمسئولية الوطنية ويعملون علي تحقيق مكاسب اقتصادية او سياسية او أياً كانت .



التحية لشعبنا والرحمة للشهداء والحرية لاسرانا والشفاء لجرحانا ومرضانا.



"والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون"



المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين. انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وتعزيزاً لصمود ابناء شعبنا في مواجهة كافة التحديات وعلي راسها الوباء العالمي "فيروس كورونا" الذي يهدد البشرية جمعاء، هذا التهديد الذي يتطلب تكاثف وتوحد الجهود لمواجهة التحديات وخاصة في ما يتعلق بخصوصية الشعب الفلسطيني الذي يواجه تهديدات وجودية متعددة اختلقها العدو الصهيوني وكان اخرها صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.الأمر الذي يتطلب المحافظة علي الانسان الفلسطيني كونه الرهان المركزي والقيمة الأكبر في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني.

رام الله - دنيا الوطن