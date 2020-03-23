شؤون فلسطينية

لجان المقاومة الشعبية بفلسطين تدعو لصرف الرواتب كاملة لمواجهة (كورونا)

لجان المقاومة الشعبية بفلسطين تدعو لصرف الرواتب كاملة لمواجهة (كورونا)
لجان المقاومة الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
دعت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الاثنين إلي صرف الرواتب كاملة، ووقف استقطاعات البنوك بكافة أشكالها، وشركات الاتصالات، والكهرباء، والمياه، وغيرها، حتى انتهاء وباء فيروس (كورونا).

كما حذرت التجار وكل من تسول له نفسه في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من مغبة العبث في الأسعار واستغلال الأزمة التي يعيشها شعبنا؛ لاحتكار البضائع والسلع؛ لتحقيق مكاسب على حساب شعبنا البطل.

وفيما يلي نص البيان: 

انطلاقاً  من المسؤولية الوطنية وتعزيزاً لصمود ابناء شعبنا في مواجهة كافة التحديات وعلي راسها الوباء العالمي "فيروس كورونا" الذي يهدد البشرية جمعاء، هذا التهديد الذي يتطلب تكاثف وتوحد الجهود لمواجهة التحديات وخاصة في ما يتعلق بخصوصية الشعب الفلسطيني الذي يواجه تهديدات وجودية متعددة اختلقها العدو الصهيوني وكان اخرها صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

الأمر الذي يتطلب المحافظة علي الانسان الفلسطيني كونه الرهان المركزي والقيمة الأكبر في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني. 

إننا في لجان المقاومة في فلسطين ندعو إلى ما يلي:

أولاً: ان الحفاظ علي الانسان الفلسطيني في مواجهة كافة التهديدات وعلي راسها فايروس كورونا هو مسئولية الجميع في كافة مكونات المجتمع الفلسطيني.

ثانياً: ندعو الي التوحد ونبذ الخلاف والعمل علي تسخير كافة الامكانيات لمواجهة هذا الوباء.  

ثالثًا: ندعو الي صرف الرواتب كاملة ووقف استقطاعات البنوك بكافة اشكالها وشركات   الاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها حتى انتهاء هذا الوباء.  

رابعاً: نحذر التجار وكل من تسول له نفسه من مغبة العبث في الاسعار واستغلال الازمة التي  يعيشها شعبنا لاحتكار البضائع والسلع لتحقيق مكاسب على حساب شعبنا البطل.   

خامساً: ندعو الشركات الفلسطينية ورجال الاعمال للتحلي للمسئولية الوطنية والمساهمة الفعالة في تخفيف المعاناة عن ابناء شعبنا. 

سادساً: ندعو مؤسسات المجتمع المدني الي تعزيز دورها التوعوي و الرقابي والكشف عن الذين لا يتحلون بالمسئولية الوطنية ويعملون علي تحقيق مكاسب اقتصادية او سياسية او أياً كانت .

التحية لشعبنا والرحمة للشهداء والحرية لاسرانا والشفاء لجرحانا ومرضانا.

"والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون"

المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل طفلًا من العيسوية بالقدس

الاحتلال يعتقل طفلًا من العيسوية بالقدس

حماس: رفض الاحتلال تأجيل سجن الشيخ رائد صلاح استهتار بحياته

حماس: رفض الاحتلال تأجيل سجن الشيخ رائد صلاح استهتار بحياته

الشرطة تعتقل ثلاثة أشخاص لخروجهم من المنازل بلا مبرر في سلفيت

الشرطة تعتقل ثلاثة أشخاص لخروجهم من المنازل بلا مبرر في سلفيت

هل أصبحت المستوطنات الإسرائيلية بؤرة لتفشي فيروس (كورونا)؟

هل أصبحت المستوطنات الإسرائيلية بؤرة لتفشي فيروس (كورونا)؟

مستوطنون يشقون طريقاً وينصبون &#34;بركسات&#34; بأراضٍ جنوب بيت لحم

مستوطنون يشقون طريقاً وينصبون "بركسات" بأراضٍ جنوب بيت لحم

مستوطنون يعتدون على شاب أثناء رعيه أبقاره بمنطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية

مستوطنون يعتدون على شاب أثناء رعيه أبقاره بمنطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية

ضبط أربعة أطنان مواد تموينية منتهية الصلاحية بضواحي القدس

ضبط أربعة أطنان مواد تموينية منتهية الصلاحية بضواحي القدس

فيديو: اشتية يتفقد التزام المواطنين بحالة الطوارئ في رام الله

فيديو: اشتية يتفقد التزام المواطنين بحالة الطوارئ في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طفلًا من العيسوية بالقدس

الاحتلال يعتقل طفلًا من العيسوية بالقدس

حماس: رفض الاحتلال تأجيل سجن الشيخ رائد صلاح استهتار بحياته

حماس: رفض الاحتلال تأجيل سجن الشيخ رائد صلاح استهتار بحياته

الشرطة تعتقل ثلاثة أشخاص لخروجهم من المنازل بلا مبرر في سلفيت

الشرطة تعتقل ثلاثة أشخاص لخروجهم من المنازل بلا مبرر في سلفيت

مستوطنون يشقون طريقاً وينصبون &#34;بركسات&#34; بأراضٍ جنوب بيت لحم

مستوطنون يشقون طريقاً وينصبون "بركسات" بأراضٍ جنوب بيت لحم

مستوطنون يعتدون على شاب أثناء رعيه أبقاره بمنطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية

مستوطنون يعتدون على شاب أثناء رعيه أبقاره بمنطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية

ضبط أربعة أطنان مواد تموينية منتهية الصلاحية بضواحي القدس

ضبط أربعة أطنان مواد تموينية منتهية الصلاحية بضواحي القدس

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مقدسيين أثناء تعقيمهم مرافق عامة قرب باب الأسباط

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مقدسيين أثناء تعقيمهم مرافق عامة قرب باب الأسباط

لجان المقاومة الشعبية بفلسطين تدعو لصرف الرواتب كاملة لمواجهة (كورونا)

لجان المقاومة الشعبية بفلسطين تدعو لصرف الرواتب كاملة لمواجهة (كورونا)

منوعات

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل &#34;العزل الصحي&#34;

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل "العزل الصحي"

مايا دياب تطلق برنامج (Side Talks) لمواجهة الحجر الصحى

مايا دياب تطلق برنامج (Side Talks) لمواجهة الحجر الصحى

شاهد: هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا

شاهد: هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا

نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

شاهد: ديانا كرزون تنهار باكية بسبب &#34;كورونا&#34;

شاهد: ديانا كرزون تنهار باكية بسبب "كورونا"

شاهد: أول ظهور إعلامي لنرمين صفر راقصة (كورونا) التونسية: أمي بتشجعني

شاهد: أول ظهور إعلامي لنرمين صفر راقصة (كورونا) التونسية: أمي بتشجعني

شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تسخر من الفنانة اصالة دفاعاً عن احلام

شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تسخر من الفنانة اصالة دفاعاً عن احلام

مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة &#34;كورونا&#34;

مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة "كورونا"

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70 بوضع &#34;مكياج&#34; لها وتنصحها: بطلى السجاير

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70 بوضع "مكياج" لها وتنصحها: بطلى السجاير

عربي

العاهل الأردني: شكلنا خلية الأزمة لتفادي تفشي فيروس (كورونا)

العاهل الأردني: شكلنا خلية الأزمة لتفادي تفشي فيروس (كورونا)

الرئيس التونسي يوجه أمراً للقوات المسلحة بشأن فرض الحجر الصحي في البلاد

الرئيس التونسي يوجه أمراً للقوات المسلحة بشأن فرض الحجر الصحي في البلاد

السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)