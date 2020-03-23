فرنسا تُسجل أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بفيروس (كورونا)

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 186 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالعدوى في البلاد، منذ بدء تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران: إن الوفيات بفيروس (كورونا) في البلاد، ارتفعت إلى 860 بعد تسجيل 186 حالة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وأعلن الوزير، أن الاختبارات الجارية على دواء محتمل لعلاج (كورونا)، يستخدم في الأصل لعلاج الملاريا، ستظهر نتائجها خلال 15 يوماً، فيما بدأت سبع دول أوروبية أخرى، تجارب سريرية لاختبار أربعة علاجات محتملة للفيروس.