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عربي

العاهل الأردني: شكلنا خلية الأزمة لتفادي تفشي فيروس (كورونا)

العاهل الأردني: شكلنا خلية الأزمة لتفادي تفشي فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال العاهل الأردني، الملك عبد الثاني، اليوم الاثنين، إنه تم تشكيل خلية الأزمة لتفادي تفشي (كورونا).

جاء ذلك، في كلمة متلفزة، وجهها للشعب الأردني، طالباً من الأردنيين عدم التنقل، والالتزام بالتعليمات الرسمية لـ "نرتقي بمسؤولية حماية الوطن"، وتابع: "كلي ثقة بأننا سنتجاوز هذه الأزمة".

ووفق قناة (العربية)، فإنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم في الأردن.

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