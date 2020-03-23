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دولي

غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار بالعالم لمواجهة (كورونا)

غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار بالعالم لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي، عقده عن بعد، اليوم الاثنين، جميع الأطراف المتحاربة في كل مكان في العالم، إلى مراعاة وقف إطلاق النار بشكل فوري؛ للتفرغ لمواجهة وباء (كورونا) الذي يُهدد البشرية جمعاء.

وأكد غوتيرش، وفق (القدس العربي)، أن العالم يواجه اليوم، أزمة صحية لا مثيل لها، ولا بد من مواجهتها بشكل جماعي، وأولى تلك الخطوات، تتمثل في لجم البنادق.

وقال: إن العالم يواجه عدواً مشتركاً هو جائحة فيروس (كورونا) التي لا تبالي بجنسية أو عرق أو فصيل أو دين، بل تهاجم الكل، بلا هوادة. 

وقال: "في غضون هذه الأزمة الكبرى، يحتدم الصراع المسلح حول العالم، والجماعات الأكثر ضعفاً تدفع الثمن الباهظ مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، والجماعات المهمشة والمهاجرة، فهؤلاء أكثر الناس عرضة للمعاناة والخسائر المدمرة من هذا الفيروس".

وأضاف غوتيريش: "دعونا لا ننسى أنه في البلدان التي مزقتها الحرب، انهارت الأنظمة الصحية، وغالباً ما يتم استهداف المهنيين الصحيين، وعددهم قليل بالفعل، ويتضاعف اللاجئون وغيرهم من النازحين بسبب النزاع العنيف، إن التخوف من هذا الفيروس يوضح حماقة الحرب".

 وناشد الأمين العام العالم قائلاً: "لهذا السبب، أدعو اليوم إلى وقف إطلاق نار فوري في جميع أنحاء العالم، لقد حان الوقت لوضع حد للصراع المسلح، والقيام بحظر على السلاح، والتركيز معًا على القتال الحقيقي من أجل حياتنا، إنني أقول للأطراف المتحاربة: انسحبوا الآن من الأعمال العدائية، ضعوا جانباً عدم الثقة والعداء، أخرسوا البنادق، أوقفوا القصف بالمدفعية؛ إنهوا الغارات الجوية، فهذا أمر بالغ الأهمية من أجل إنشاء ممرات آمنة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة، لفتح نوافذ ثمينة للدبلوماسية، ولجلب الأمل للأماكن الأكثر عرضة لفيروس كورونا".

وأكد الأمين العام على أهمية التحالفات والحوارات، التي تتشكل الآن بهدوء بين الأطراف المتنافسة عادة لإيجاد أساليب مشتركة بينها لمواجهة الوباء؛ لكن العالم بحاجة إلى المزيد: "نحن بحاجة إلى إنهاء مرض الحرب من أجل الانتصار في الحرب على المرض الذي يدمر عالمنا، يجب أن يبدأ الآن وقف القتال في كل مكان، هذا ما تحتاجه عائلتنا البشرية، الآن أكثر من أي وقت مضى".

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