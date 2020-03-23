الحية: اتخذنا قرارات صعبة للنجاة من (كورونا) ونُحمل الاحتلال المسؤولية بحال تفشيه بغزة





وتابع عضو المكتب السياسي لحركة حماس: أن مروجي الإشاعات، يهددون الأمن القومي الفلسطيني، و"نؤيد الجهات القضائية والحكومية لردعهم"، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التراخي في إيصال المستلزمات المطلوبة لمواجهة (كورونا).





وتابع: نحن على تواصل يومي مع الأجهزة الحكومية، ونتوجه لهم بكل الشكر والتقدير، واللجان العاملة، وضعت خطة متدرجة حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية.





وشدد الحية على أن الاحتلال، يتحمل المسؤولية كاملة، لو تفشى فيروس (كورونا) في غزة لا سمح الله، وآن الأوان لمنظمة الصحة العالمية، وكل المنظمات الدولية، أن توصل لغزة كل الإمكانات اللازمة لمكافحة فيروس (كورونا).





وقال: أنجزنا 200 غرفة حجر صحي في شمال غزة وجنوبها من أصل 1000، ونتواصل مع الأشقاء في مصر، ونتبادل المعلومات حول المصابين والمشتبه بإصابتهم.





وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس على أننا "نريد من شعبنا أن يتعامل مع الإجراءات بشكل جدي، فلا مجال للاستهتار"، داعياً شعبنا لإحياء يوم الأرض بوسائل متعددة، مع ضرورة مراعاة تعليمات الوزارات الخاصة.



وقال الحية: نحن على تواصل مع مصر؛ لتيسير دخول البضائع، حماس في الخارج، تسخر إمكانياتها لمساندة اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة (كورونا).



وتابع: حماس بالخارج جزء من أي عمل بمواجهة (كورونا) بأي دولة تتواجد فيها الحركة.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، خليل الحية: إنه تم اتخاذ قرارات صعبة، في سبيل الحفاظ على شعبنا والنجاة به من وباء (كورونا) المستجد.وأضاف في مقابلة عبر قناة (الأقصى) الفضائية: أن حماس ترحب بالجهود والمبادرات الوطنية، التي من شأنها التخفيف من معاناة شعبنا.وقال الحية: "نشد على أيدي الأجهزة الحكومية؛ لمواجهة محتكري البضائع، والمتلاعبين بالأسعار، ومروجي الإشاعات"، مشيراً إلى أن مواجهة (كورونا) ليس فيه مجال للمناكفات السياسية، ولا للهجمات الإعلامية.