العوض يدعو للكف عن التعامل مع (كورونا) بمنطق عقلية الانقسام

وشدد العوض في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، على أن الوباء بات يطرق كل باب، متجاوزاً الحدود والسدود، مضيفاً أنه بات من الضرورة الوطنية والإنسانية أن يتخلى الجميع عن آرائهم الفئوية والحزبية، ويوحدوا إمكانياتهم لمواجهة هذا الوباء.





‬وأشار إلى أن خطر هذا الوباء لا يطال الجانب الصحي فقط، بل يطال مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي تدريجياً إلى خلق مشكلات جمة، سيكون ضحيتها بالدرجة الأولى العمال والكادحين، الذين لا يجدون قوت يومهم.





وفي هذا السياق، دعا العوض إلى ضرورة، أن تكون لجنة الطوارئ موحدة لجميع محافظات الوطن، بما فيها قطاع غزة، برئاسة رئيس الحكومة، محمد اشتية، وأن تتكامل في عضويتها ومهامها وقراراتها بشكل موحد وفعال، بين مختلف الوزارات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في كل محافظات الوطن، وان تعمل بمسؤولية وطنية وأخلاقية للحفاظ على آلاف الأسر الفلسطينية، التي تعتمد بشكل يومي على توفير لقمة العيش، خاصة وأن تجربة دول عريقة، تؤكد أنه لا يمكن لجهة بعينها أن تواجه مخاطر هذا الوباء بشكل منفرد.

رام الله - دنيا الوطندعا وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، للكف عن التعامل مع وباء (كورونا) بمنطق عقلية الانقسام.