شؤون فلسطينية

العوض يدعو للكف عن التعامل مع (كورونا) بمنطق عقلية الانقسام

العوض يدعو للكف عن التعامل مع (كورونا) بمنطق عقلية الانقسام
وليد العوض
رام الله - دنيا الوطن
دعا وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، للكف عن التعامل مع وباء (كورونا) بمنطق عقلية الانقسام.

وشدد العوض في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، على أن الوباء بات يطرق كل باب، متجاوزاً الحدود والسدود، مضيفاً أنه بات من الضرورة الوطنية والإنسانية أن يتخلى الجميع عن آرائهم الفئوية والحزبية، ويوحدوا إمكانياتهم لمواجهة هذا الوباء.

‬وأشار إلى أن خطر هذا الوباء لا يطال الجانب الصحي فقط، بل يطال مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي تدريجياً إلى خلق مشكلات جمة، سيكون ضحيتها بالدرجة الأولى العمال والكادحين، الذين لا يجدون قوت يومهم.

وفي هذا السياق، دعا العوض إلى ضرورة، أن تكون لجنة الطوارئ موحدة لجميع محافظات الوطن، بما فيها قطاع غزة، برئاسة رئيس الحكومة، محمد اشتية، وأن تتكامل في عضويتها ومهامها وقراراتها بشكل موحد وفعال، بين مختلف الوزارات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في كل محافظات الوطن، وان تعمل بمسؤولية وطنية وأخلاقية للحفاظ على آلاف الأسر الفلسطينية، التي تعتمد بشكل يومي على توفير لقمة العيش، خاصة وأن تجربة دول عريقة، تؤكد أنه لا يمكن لجهة بعينها أن تواجه مخاطر هذا الوباء بشكل منفرد.

أخبار ذات صلة

لجان المقاومة الشعبية بفلسطين تدعو لصرف الرواتب كاملة لمواجهة (كورونا)

لجان المقاومة الشعبية بفلسطين تدعو لصرف الرواتب كاملة لمواجهة (كورونا)

بتسيلم: تفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزّة سيؤدي إلى كارثة بحجم مُروّع

بتسيلم: تفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزّة سيؤدي إلى كارثة بحجم مُروّع

الحية: اتخذنا قرارات صعبة للنجاة من (كورونا) ونُحمل الاحتلال المسؤولية بحال تفشيه بغزة

الحية: اتخذنا قرارات صعبة للنجاة من (كورونا) ونُحمل الاحتلال المسؤولية بحال تفشيه بغزة

الصحة بغزة توجه إنذاراً بإغلاق مركز الفلاح الطبي

الصحة بغزة توجه إنذاراً بإغلاق مركز الفلاح الطبي

البطنيجي: الداخلية مضطرة لفضح كل محتكر ومستغل لظروفنا الحالية

البطنيجي: الداخلية مضطرة لفضح كل محتكر ومستغل لظروفنا الحالية

سلطة المياه تعلن خطة عمل لمزودي خدمات المياه والصرف الصحي في الوطن

سلطة المياه تعلن خطة عمل لمزودي خدمات المياه والصرف الصحي في الوطن

جامعة فلسطين تلبي مطالب طلبتها وتؤكد اختيارية التعليم الالكتروني حرصًا على مصالحهم

جامعة فلسطين تلبي مطالب طلبتها وتؤكد اختيارية التعليم الالكتروني حرصًا على مصالحهم

شاهد: آخر استعدادات محافظة رام الله ووزارة الصحة لحماية المدينة من (كورونا)

شاهد: آخر استعدادات محافظة رام الله ووزارة الصحة لحماية المدينة من (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

لجان المقاومة الشعبية بفلسطين تدعو لصرف الرواتب كاملة لمواجهة (كورونا)

لجان المقاومة الشعبية بفلسطين تدعو لصرف الرواتب كاملة لمواجهة (كورونا)

سلطة المياه تعلن خطة عمل لمزودي خدمات المياه والصرف الصحي في الوطن

سلطة المياه تعلن خطة عمل لمزودي خدمات المياه والصرف الصحي في الوطن

جامعة فلسطين تلبي مطالب طلبتها وتؤكد اختيارية التعليم الالكتروني حرصًا على مصالحهم

جامعة فلسطين تلبي مطالب طلبتها وتؤكد اختيارية التعليم الالكتروني حرصًا على مصالحهم

مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر قرارات &#34;مهمة&#34; بشأن (كورونا)

مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر قرارات "مهمة" بشأن (كورونا)

&#34;الإعلامي الحكومي&#34; بغزة: رصدنا ارتفاع بعض الأسعار و&#34;الاقتصاد&#34; اتخذت إجراءات صارمة

"الإعلامي الحكومي" بغزة: رصدنا ارتفاع بعض الأسعار و"الاقتصاد" اتخذت إجراءات صارمة

&#34;الداخلية&#34; بغزة: بدأنا تنفيذ الدرجة الثانية لخطة الطوارئ لمواجهة (كورونا) وأبو نعيم بصحة جيدة

"الداخلية" بغزة: بدأنا تنفيذ الدرجة الثانية لخطة الطوارئ لمواجهة (كورونا) وأبو نعيم بصحة جيدة

شاهد: &#34;الزراعة&#34; بغزة تؤكد أن القطاع الزراعي لم يتأثر بتداعيات (كورونا)

شاهد: "الزراعة" بغزة تؤكد أن القطاع الزراعي لم يتأثر بتداعيات (كورونا)

&#34;الاقتصاد&#34; تُغلق منشأة صناعية لإنتاج الملابس الطبية مخالفة بمدينة طولكرم

"الاقتصاد" تُغلق منشأة صناعية لإنتاج الملابس الطبية مخالفة بمدينة طولكرم

منوعات

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل &#34;العزل الصحي&#34;

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل "العزل الصحي"

مايا دياب تطلق برنامج (Side Talks) لمواجهة الحجر الصحى

مايا دياب تطلق برنامج (Side Talks) لمواجهة الحجر الصحى

شاهد: هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا

شاهد: هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا

نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

شاهد: ديانا كرزون تنهار باكية بسبب &#34;كورونا&#34;

شاهد: ديانا كرزون تنهار باكية بسبب "كورونا"

شاهد: أول ظهور إعلامي لنرمين صفر راقصة (كورونا) التونسية: أمي بتشجعني

شاهد: أول ظهور إعلامي لنرمين صفر راقصة (كورونا) التونسية: أمي بتشجعني

شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تسخر من الفنانة اصالة دفاعاً عن احلام

شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تسخر من الفنانة اصالة دفاعاً عن احلام

مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة &#34;كورونا&#34;

مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة "كورونا"

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70 بوضع &#34;مكياج&#34; لها وتنصحها: بطلى السجاير

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70 بوضع "مكياج" لها وتنصحها: بطلى السجاير

عربي

العاهل الأردني: شكلنا خلية الأزمة لتفادي تفشي فيروس (كورونا)

العاهل الأردني: شكلنا خلية الأزمة لتفادي تفشي فيروس (كورونا)

الرئيس التونسي يوجه أمراً للقوات المسلحة بشأن فرض الحجر الصحي في البلاد

الرئيس التونسي يوجه أمراً للقوات المسلحة بشأن فرض الحجر الصحي في البلاد

السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)