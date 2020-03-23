شؤون فلسطينية

سلطة المياه تعلن خطة عمل لمزودي خدمات المياه والصرف الصحي في الوطن

سلطة المياه تعلن خطة عمل لمزودي خدمات المياه والصرف الصحي في الوطن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس سلطة المياه مازن غنيم بناءً على مرسوم سيادة الرئيس وتعليمات رئيس الحكومة لمواجهة الوباء العالمي، عن سلسلة اجراءات احترازية لضمان قيام مزودي خدمات المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، في مهامها وواجباتها ومقتضيات مصلحة القطاع المائي بما يخدم سلامة أبناء شعبنا في ظل الظروف الحالية.

وأكد غنيم على ضرورة التزام كافة الجهات في الاجراءات الخاصة في حماية طواقم العمل وذلك حتى يتمكنوا من الاستمرار في تشغيل محطات الضخ وكافة المرافق بإنتاجية وكفاءة عالية، بالإضافة إلى الاجراءات الخاصة بالتعامل مع مرافق ومحطات الصرف الصحي بعناية أكبر وبشكل دقيق في ظل الظروف الحالية.

كما أشار غنيم إلى استعداد طواقم سلطة المياه إلى التعاون الكامل خاصة من موظفي المختبر للحصول على عينات من مياه الشرب أو المياه المعالجة لفحصها والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، كما يمكن الاستفادة من الكوادر المختصة في مجال التعقيم للمساعدة والإجابة عن أي استفسارات.

ومن جانبه قال غنيم أننا نتابع مجريات وتتطورات الأبحاث العلمية وعلى أعلى المستويات الدولية في مجال الصحة العامة والمياه والتي أكدت بعدم إمكانية انتقال ونمو الفيروس في مياه الشرب بسبب احتوائها على المواد المعقمة اللازمة.

حيث تأتي هذه الاجراءات الاحترازية في إطار الحفاظ على مأمونية المرافق المائية ولضمان سلامة العاملين فيها، ولتوفير كافة المستلزمات الوقائية لتشغيل المرافق لتلبية احتياجات المواطنين من المياه.

وختاماً ناشد غنيم المواطنين الالتزام بكافة الاجراءات الصادرة عن الحكومة بالخصوص، مؤكدأ على أننا نعمل بكامل طاقتنا لأجلكم فلا داعي للخروج من منازلكم، معاً نحارب الوباء والحجر المنزلي خير دواء.

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