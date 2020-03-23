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دولي

وفاة 601 شخص بفيروس (كورونا) في إيطاليا والحصيلة بارتفاع كبير

وفاة 601 شخص بفيروس (كورونا) في إيطاليا والحصيلة بارتفاع كبير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توفي خلال الـ 24 ساعة الماضية، 601 شخص في أنحاء إيطاليا بسبب فيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6077.

كما ارتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في البلاد إلى 63927، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

يأتي ذلك في وقت أرسلت فيه روسيا أول طائرة من أصل تسع، محملة بـ45 طنا من المواد الطبية إلى جانب الأطباء والممرضين لمساعدة إيطاليا.

كما وصل فريق من الأطباء الكوبيين لتقديم يد العون للطواقم الطبية الإيطالية.

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