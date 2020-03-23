جامعة فلسطين تلبي مطالب طلبتها وتؤكد اختيارية التعليم الالكتروني حرصًا على مصالحهم





وأضاف: استجابة للظروف الطارئة، فإنه أعطى توجيهاته للسماح لجميع الطلبة بالتسجيل للفصل الدراسي الحالي وتأجيل الرسوم إلى حين ميسرة.





وتابع: ستبقى جامعة فلسطين كما عودتكم وفية لطلبتها، ولن تسمح بأن تكون الإمكانات المادية عائقًا أمام الطلبة لاستكمال دراستهم، وتحقيق أهدافهم.

رام الله - دنيا الوطنأعلن أ.د.سالم صباح رئيس جامعة فلسطين، أن التعليم الالكتروني اختياري لجميع الطلبة، وعليه فإنه يحق للطالب الذي لا يرغب في تقديم الامتحانات أن يحتفظ بحقه دون أي ضرر.