جامعة فلسطين تلبي مطالب طلبتها وتؤكد اختيارية التعليم الالكتروني حرصًا على مصالحهم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أ.د.سالم صباح رئيس جامعة فلسطين، أن التعليم الالكتروني اختياري لجميع الطلبة، وعليه فإنه يحق للطالب الذي لا يرغب في تقديم الامتحانات أن يحتفظ بحقه دون أي ضرر.
أعلن أ.د.سالم صباح رئيس جامعة فلسطين، أن التعليم الالكتروني اختياري لجميع الطلبة، وعليه فإنه يحق للطالب الذي لا يرغب في تقديم الامتحانات أن يحتفظ بحقه دون أي ضرر.
وأضاف: استجابة للظروف الطارئة، فإنه أعطى توجيهاته للسماح لجميع الطلبة بالتسجيل للفصل الدراسي الحالي وتأجيل الرسوم إلى حين ميسرة.
وتابع: ستبقى جامعة فلسطين كما عودتكم وفية لطلبتها، ولن تسمح بأن تكون الإمكانات المادية عائقًا أمام الطلبة لاستكمال دراستهم، وتحقيق أهدافهم.
التعليقات