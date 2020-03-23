شاهد: آخر استعدادات محافظة رام الله ووزارة الصحة لحماية المدينة من (كورونا)





وقال غنام، لـ "دنيا الوطن": "نعمل على بث رسائل إيجابية وسننتصر وما يحدث ليس منع تجول وهو وقف حركة بمحبة وسننتصر إن شا الله".





وأضاف غنام: "نحن محظوظين بالفرق التي تحمينا ونرفع رؤسنا فيهم وحتى اللحظة ودائما جاهزين بأماكن الحجر والعلاج ومركز الفحص الأولى".





بدورها، قال وزيرة الصحة، مي الكيلة، إن الإجراءات لحماية المواطنين ونعمل على القضاء على الفيروس، مشيراً إلى أن التأخير في التعليمات سيؤثر كثيراً على المواطنين.





وأضافت الكيلة: "نريد أن نحتوي الفيروس والـ 14 يوم القادمات حاسمات، ونوكد لأهلنا في قطاع غزة أن الفحص موجود بالقطاع، ونعمل على التواصل مع الفرق هناك".









خاص دنيا الوطنأطلعت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، "دنيا الوطن" على آخر إجراءات المحافظة لحماية المدينة من فيروس (كورونا)، مطالبةً المواطنين بالالتزام بالإجراءات المعلن عنها.