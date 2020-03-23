شاهد: الضميري يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن الإجراءات الأمنية لمكافحة فيروس (كورونا)





وقال ضميري، في لقاء خاص مع "دنيا الوطن"، إن ذلك استكمالاً لتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، مطالباً الجميع باتباع التعليمات.





وفيما يلي اللقاء مع اللواء الضميري:









خاص دنيا الوطنتحدث الناطق باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان ضميري، عن الإجراءات التي بدأت تطبيقها الأجهزة الأمنية، في ظل منع التجول للقضاء على فيروس (كوورنا).