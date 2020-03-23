ملحم: الأعمال التجارية ستتوقف من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحاً

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رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن 90 عينة جرى فحصها اليوم من كافة المحافظات وجميعها غير مصابة، مضيفا أنه لا إصابات جديدة حتى اللحظة.وأعلن ملحم، خلال الإيجاز الصحفي المسائي حول آخر مستجدات وباء (كورونا)، اليوم الاثنين، أن جميع الأعمال التجارية في كافة المحافظات ستتوقف من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا، اعتباراً من هذه الليلة، باستثناء المخابز والصيدليات.