"الصحة العالمية": (كورونا) يصل بوتيرة متسارعة وعلينا الانتقال لمرحلة الهجوم عليه

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الاثنين: إن وباء فيروس (كورونا) المستجد، يصل إلى معظم دول العالم، بوتيرة متسارعة.



وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، في جنيف: أنه تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بـ (كورونا) من أغلبية دول العالم، مشددة على أن التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل، وسائل دفاعية ضد الفيروس.



وقال غيبريسوس: إن "علينا الانتقال من مرحلة الدفاع ضد (كورونا) لمرحلة الهجوم"، مؤكدة أن العالم "قادر على تغيير مسار وباء (كورونا)".



وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض "كوفيد-19" (كورونا) قد يعطي أملا زائفا.



وقال: إن على جميع الدول إجراء الفحوص العاجلة لأي مشتبه بإصابته بالفيروس.