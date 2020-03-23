عاجل

  • الحية: تم تشكيل لجنة حكومية عليا لمواجهة فيروس (كورونا)

  • وفاة 601 مصابا بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة بإيطاليا وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 6077

  • الحية: نحذر الاحتلال من أي خطوة يمكن أن تمس بحقوق الشعب الفلسطيني

  • الصحة بغزة: فحص مخبري لـ(25) حالة اشتباه لعائدين ومخالطين وكانت جميع نتائج الفحوصات

  • "الصحة": لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد قي قطاع غزة حتى اللحظة

  • تقارير صحفية: شفاء أكثر من 100 ألف حالة إصابة من فيروس (كورونا) حول العالم

  • (كورونا).. خطة عمل مشتركة لمجموعة الـ 20 لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس

  • الحكومة السودانية: الإعلان عن حظر تجوال جزئي في البلاد اعتبارا من يوم غد

  • البرهان: السودان يحشد كل إمكانات الدولة والجيش لمواجهة (كورونا)

  • وقف التنقل بين المدن السودانية ابتداءً من يوم الخميس في إجراء احترازي لمواجهة (كورونا)

  • السودان يوقف كل الرحلات الداخلية بين الأقاليم بداية من الخميس

مباشر | لقاء مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية

دولي

"الصحة العالمية": (كورونا) يصل بوتيرة متسارعة وعلينا الانتقال لمرحلة الهجوم عليه

"الصحة العالمية": (كورونا) يصل بوتيرة متسارعة وعلينا الانتقال لمرحلة الهجوم عليه
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الاثنين: إن وباء فيروس (كورونا) المستجد، يصل إلى معظم دول العالم، بوتيرة متسارعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، في جنيف: أنه تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بـ (كورونا) من أغلبية دول العالم، مشددة على أن التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل، وسائل دفاعية ضد الفيروس.

وقال غيبريسوس: إن "علينا الانتقال من مرحلة الدفاع ضد (كورونا) لمرحلة الهجوم"، مؤكدة أن العالم "قادر على تغيير مسار وباء (كورونا)".

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض "كوفيد-19" (كورونا) قد يعطي أملا زائفا.

وقال: إن على جميع الدول إجراء الفحوص العاجلة لأي مشتبه بإصابته بالفيروس.

أخبار ذات صلة

شفاء أكثر من 100 ألف مصاب من (كورونا) في مختلف دول العالم

شفاء أكثر من 100 ألف مصاب من (كورونا) في مختلف دول العالم

انخفاض مصابي فيروس (كورونا) شمال إيطاليا للنصف بشكل مفاجئ

انخفاض مصابي فيروس (كورونا) شمال إيطاليا للنصف بشكل مفاجئ

أميركا تسجل 100 وفاة في يوم واحد و(كورونا) يصل مجلس الشيوخ

أميركا تسجل 100 وفاة في يوم واحد و(كورونا) يصل مجلس الشيوخ

أمريكا: خامنئي رفض مساعدتنا لمواجهة (كورونا) في إيران

أمريكا: خامنئي رفض مساعدتنا لمواجهة (كورونا) في إيران

بسبب الحجر الصحي.. ميركل تشارك في اجتماع الحكومة عبر الهاتف

بسبب الحجر الصحي.. ميركل تشارك في اجتماع الحكومة عبر الهاتف

تركيا: سنُسيطر على بعض المصانع إذا لم تُوافق على بيع كمامات للحكومة

تركيا: سنُسيطر على بعض المصانع إذا لم تُوافق على بيع كمامات للحكومة

&#34;مصادرة دولية&#34; لشحنة مساعدات من الصين إلى إيطاليا

"مصادرة دولية" لشحنة مساعدات من الصين إلى إيطاليا

&#34;فيروس كورونا حول العالم&#34; يتراجع في آسيا.. وينتشر في أوروبا

"فيروس كورونا حول العالم" يتراجع في آسيا.. وينتشر في أوروبا

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34; تغلق منشاة صناعية لإنتاج الملابس الطبية مخالفة بمدينة طولكرم

"الاقتصاد" تغلق منشاة صناعية لإنتاج الملابس الطبية مخالفة بمدينة طولكرم

سفارة فلسطين بالقاهرة توضح آلية العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة

سفارة فلسطين بالقاهرة توضح آلية العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة

الاحتلال يغلق طريقًا فرعيًا بالسواتر الترابية بالأغوار

الاحتلال يغلق طريقًا فرعيًا بالسواتر الترابية بالأغوار

أوقاف رفح ترفع مستوى جهوزيتها لتحقيق الوقاية اللازمة من (كورونا)

أوقاف رفح ترفع مستوى جهوزيتها لتحقيق الوقاية اللازمة من (كورونا)

أبو زيد: ديوان الموظفين يواصل تقديم خدماته بشكل كامل في حالة الطوارئ

أبو زيد: ديوان الموظفين يواصل تقديم خدماته بشكل كامل في حالة الطوارئ

وزير الحكم المحلي يحول ستة ملايين شيكل لحسابات المقاولين

وزير الحكم المحلي يحول ستة ملايين شيكل لحسابات المقاولين

غداً.. الأسرى يبدأون إغلاق الأقسام رداً على عدم اتخاذ التدابير لمواجهة (كورونا)

غداً.. الأسرى يبدأون إغلاق الأقسام رداً على عدم اتخاذ التدابير لمواجهة (كورونا)

وزارةالاقتصاد تُغلق مصنعاً لإنتاج المُعقمات مخالفاً للمواصفات بمنطقة بيرنبالا

وزارةالاقتصاد تُغلق مصنعاً لإنتاج المُعقمات مخالفاً للمواصفات بمنطقة بيرنبالا

منوعات

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل &#34;العزل الصحي&#34;

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل "العزل الصحي"

مايا دياب تطلق برنامج (Side Talks) لمواجهة الحجر الصحى

مايا دياب تطلق برنامج (Side Talks) لمواجهة الحجر الصحى

شاهد: هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا

شاهد: هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا

نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

شاهد: ديانا كرزون تنهار باكية بسبب &#34;كورونا&#34;

شاهد: ديانا كرزون تنهار باكية بسبب "كورونا"

شاهد: أول ظهور إعلامي لنرمين صفر راقصة (كورونا) التونسية: أمي بتشجعني

شاهد: أول ظهور إعلامي لنرمين صفر راقصة (كورونا) التونسية: أمي بتشجعني

شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تسخر من الفنانة اصالة دفاعاً عن احلام

شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تسخر من الفنانة اصالة دفاعاً عن احلام

مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة &#34;كورونا&#34;

مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة "كورونا"

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70 بوضع &#34;مكياج&#34; لها وتنصحها: بطلى السجاير

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70 بوضع "مكياج" لها وتنصحها: بطلى السجاير

عربي

الرئيس التونسي يوجه أمراً للقوات المسلحة بشأن فرض الحجر الصحي في البلاد

الرئيس التونسي يوجه أمراً للقوات المسلحة بشأن فرض الحجر الصحي في البلاد

السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

الدول العربية ترفع شعار حظر التجول لمواجهة (كورونا)

الدول العربية ترفع شعار حظر التجول لمواجهة (كورونا)