الكشف عن نتيجة الفحص الأولي للتحقق من إصابة إنجيلا ميركل بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية مساء اليوم الاثنين: إن نتيجة أول اختبار خضعت له المستشارة الألمانية، إنجيل ميركل للتحقق من إصابتها بفيروس (كورونا) جاءت سلبية.
وتابع وفق ما نقلت قناة (العربية): أن أول فحص لميركل أثبت عدم إصابتها بـ (كورونا) وستخضع لفحص آخر لاحقاً.
وكانت ميركل وضعت أمس الأحد، في الحجر الصحي، بعد مقابلتها لطبيب مصاب بفيروس (كورونا).
قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية مساء اليوم الاثنين: إن نتيجة أول اختبار خضعت له المستشارة الألمانية، إنجيل ميركل للتحقق من إصابتها بفيروس (كورونا) جاءت سلبية.
وتابع وفق ما نقلت قناة (العربية): أن أول فحص لميركل أثبت عدم إصابتها بـ (كورونا) وستخضع لفحص آخر لاحقاً.
وكانت ميركل وضعت أمس الأحد، في الحجر الصحي، بعد مقابلتها لطبيب مصاب بفيروس (كورونا).
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