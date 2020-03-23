الكشف عن نتيجة الفحص الأولي للتحقق من إصابة إنجيلا ميركل بـ (كورونا)

ميركل ووزير ألماني واجراءات بسبب كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية مساء اليوم الاثنين: إن نتيجة أول اختبار خضعت له المستشارة الألمانية، إنجيل ميركل للتحقق من إصابتها بفيروس (كورونا) جاءت سلبية.



وتابع وفق ما نقلت قناة (العربية): أن أول فحص لميركل أثبت عدم إصابتها بـ (كورونا) وستخضع لفحص آخر لاحقاً.



وكانت ميركل وضعت أمس الأحد، في الحجر الصحي، بعد مقابلتها لطبيب مصاب بفيروس (كورونا).