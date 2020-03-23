"الإعلامي الحكومي" بغزة: رصدنا ارتفاع بعض الأسعار و"الاقتصاد" اتخذت إجراءات صارمة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الاثنين: إنه تم رصد ارتفاع بعض الأسعار، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد اتخذت إجراءات صارمة، وستعود غداً الأسعار لطبيعتها.



ودعا رئيس المكتب سلامة معروف، في الإيجاز الصحي اليومي بشأن تطورات فيروس (كورونا)، أصحاب المولات التجارية لاتخاذ كافة إجراءات السلامة للمواطنين، مشدداً على أن وزارة الصحة تواصل إجراءاتها لمواجهة فيروس (كورونا).



وقال: إن كل العينات التي تم فحصها اليوم سلبية لا تحمل فيروس (كورونا)، ويتم متابعة الحالة الصحية للمحجورين، وأن وضعهم الصحي بخير.