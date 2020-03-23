"الصحة" بغزة: المصابان بفيروس (كورونا) متواجدان داخل مستشفى العزل بمعبر رفح بحالة مستقرة

أكدت وزارة الصحة بغزة، مجدداً أن على كافة المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة والتقيد بتعليمات وارشادات السلامة والوقاية الشخصية والمجتمعية بما في ذلك إجراءات الوقاية في المحال التجارية ومن يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.



كما دعت خلال الإيجاز الصحفي اليومي، اليوم الاثنين، على لسان المتحدث باسمها، أشرف القدرة، كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة الى تجنب الأماكن العامة والتجمعات المزدحمة والتواصل على الرقم المجاني المباشر 103 او التواصل عبر منصة الواتس آب على الرقم المعلن 00970599503103 للاستفسارات الصحية والإبلاغ عن أي تجاوزات حول أسعار الأصناف الوقائية والمعقمات على مدار الساعة.



وقال: إن وزارة الصحة تابعت الفحص المخبري لعائدين الى قطاع غزة، حيث أجرى المختبر المركزي 118 فحصاً مخبرياً لحالات مشتبهة كانت نتائج 116 منها سلبية، ونتائج اثنين من الفحوصات كانا موجباً لحالتين وافدتين الى قطاع غزة.



وأضاف القدرة: "لم تسجل أي حالات جديدة في قطاع غزة وقد جرى سحب 25 عينة جديدة من عائدين ومخالطين وننتظر صدور نتائج الفحص المخبري خلال الساعات القادمة".



وتابع: "نطمئن أهلنا في قطاع غزة بأن الطواقم الطبية المختصة تتابع الوضع الصحي للحالتين اللتين تأكد إصابتهما بفيروس (كورونا) المستجد داخل مستشفى العزل بمعبر رفح البري، وهما بحالة صحية مستقرة ولم تظهر عليهم أعراض جانبية.





وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أنه تم نقل كافة المحجورين في مدرسة بلقيس الى مراكز الحجر الصحي في فنادق "المتحف" و"البلوبيتش" و"الأمل" وفق إجراءات حجر خاصة وهم في حالة صحية جيدة وتحت المتابعة الصحية من قبل الطواقم الطبية المتوفرة في المكان على مدار الساعة.





وقال: تابعت الطواقم الطبية الحالة الصحية لــ 1399 مستضافاً داخل 21 مركزاً للحجر الصحي مصنفة وفقاً لتاريخ دخول العائدين إليها ولا يسمح بمغادرتها أو إضافة اخرين اليها حتى انقضاء فترة الحجر الصحي.





وأكد القدرة أن الطواقم الطبية قدمت خدماتها السريرية لــ 702 حالة في الحجر الصحي بمركز مسقط قيزان النجار، ومركز مسقط جباليا، وفندق الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وفندق "الكومودور" ومنتجع "بلوبيتش" وفندق المتحف، بالإضافة الى 24 حالة تخصصية في مستشفى الرنتيسي التخصصي ومجمع الشفاء الطبي ضمن إجراءات عزل خاصة.





وشدد على أنها تابعت أيضا إجراءات إنهاء فترة الحجر المنزلي لــ 739 عائداً الى قطاع غزة لم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، كما ستنتهي إجراءات الحجر المنزلي لـ 900 عائداً منهم غدا الثلاثاء 24 آذار/مارس كما أن بقية المحجورين منزلياً ستنتهي فترة الحجر المنزلي لهم تباعاً حتى يوم الخميس المقبل 26 آذار/مارس الجاري ما يعني إتمام مرحلة مهمة في مواجهة فايروس كورونا، ونشير الى استمرار المتابعة الصحية لـ 1969 لازال تحت الحجر المنزلي.





وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن وكيل الوزارة قرر اعتبار كافة الطواقم الصحية العاملة في مراكز الحجر الصحي محجورين مع العائدين حتى انقضاء فترة الحجر الصحي، كما أن العاملين في المستشفى المخصص لعلاج الحالات المصابة سيكون دوامهم 14 يوم عمل، داخل المستشفى و14 يوم حجر صحي و14 يوم إجازة بدل عمل.





كما شدد على أن الوزارة قررت وقف العمل في العيادات الخارجية، ووقف إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة، ومنع زيارات المرضى المنومين في المستشفيات حتى إشعار أخر.





كما قررت وزارة الصحة، وفق ما قاله القدرة، تشكيل فريق لضبط إجراءات السلامة والوقاية من العدوى في كافة المرافق الصحية الحكومية وغير الحكومية.





وأضاف: "تتابع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة إجراءات السلامة على البضائع الواردة الى قطاع غزة كما تم معاينة المكان المخصص لإتمام إجراءات السلامة والوقاية البضائع الواردة للاطمئنان الى كل ما يدخل الى قطاع غزة من البضائع وما يسري في حكمها، كما تم اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية لكافة العاملين في المعابر.





رام الله - دنيا الوطن