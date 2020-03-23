"الاقتصاد" تغلق منشاة صناعية لإنتاج الملابس الطبية مخالفة بمدينة طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة طولكرم، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الضابطة الجمركية منشاة صناعية في إنتاج الملابس الوقائية لعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة طولكرم، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الضابطة الجمركية منشاة صناعية في إنتاج الملابس الوقائية لعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
وبيّن مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك، إبراهيم القاضي، أنه سيتم إحالة صاحب المصنع إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
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