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الرئيس التونسي يوجه أمراً للقوات المسلحة بشأن فرض الحجر الصحي في البلاد

الرئيس التونسي يوجه أمراً للقوات المسلحة بشأن فرض الحجر الصحي في البلاد
رام الله - دنيا الوطن
أعطى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الاثنين، أوامره إلى الوحدات العسكرية بالتحرك لفرض تطبيق الحظر الصحي العام.

وأمر الرئيس وفق ما نشرت وسائل إعلام تونسية، بنشر القوات المسلحة في الشوارع لفرض احترام الحجر الصحي العام ومنع التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص واحترام أمر منع الجولان.

ويأتي القرار بعد تقارير السلطة العمومية وخاصة الصحية منها، والتي تفيد بعدم التزام المواطنين بالحجر الصحي العام في البلاد، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأكدت وزارة الصحة التونسية اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات قد ارتفع بذلك إلى 89 حالة.

وأعلن يوم الجمعة 20 آذار/مارس حجراً صحياً كاملاً في البلاد لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

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