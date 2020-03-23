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دولي

انخفاض مصابي فيروس (كورونا) شمال إيطاليا للنصف بشكل مفاجئ

انخفاض مصابي فيروس (كورونا) شمال إيطاليا للنصف بشكل مفاجئ
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وسط سيل الأخبار المحبطة التي تصل من إيطاليا، أكثر بلاد العالم تضرراً من فيروس كورونا المستجد من حيث عدد الوفيات، تم رصد "خبر جيد" أخيراً.

وقالت قناة (سكاي نيوز) عربية، إن عدد الإصابات الجديدة في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، انخفض إلى النصف، الاثنين، للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في البلد الأوروبي.

يشار إلى أن إقليم لومبارديا به أكبر عدد من الإصابات في إيطاليا.

والأحد قال مسؤولون في إيطاليا إن إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي الوباء في البلاد زاد 651 حالة في يوم واحد، ليصل إلى 5476 حالة، مسجلا زيادة قدرها 13.5 بالمئة، لكنه أقل من يوم السبت الذي سجلت فيه 793 حالة وفاة.

وقالت هيئة الحماية المدنية إن إجمالي عدد حالات الإصابة في إيطاليا ارتفع من 53578 إلى 59138 بزيادة قدرها 10.4 بالمئة، وهي أقل زيادة في النسبة منذ ظهور المرض المعدي في 21 شباط/فبراير.

ومن بين كل الإصابات بأنحاء البلاد، تعافت تماما 7024 حالة، الأحد، مقارنة مع 6072 حالة في اليوم السابق.

وبلغت الحالات في العناية الفائقة 3009، مقابل 2857 حالة في السابق.

وظل إقليم لومبارديا الأكثر تضررا في وضع حرج، مسجلا 3456 حالة وفاة و27206 حالة إصابة، مقابل 3095 وفاة و25515 إصابة في السابق.

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