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شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة توضح آلية العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة

سفارة فلسطين بالقاهرة توضح آلية العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، أنه سيكون هناك آلية عمل جديدة للسفارة خلال الفترة الراهنة.

وقالت السفارة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن": إنه "تمّ عقد اجتماع طارىء اليوم الاثنين، بمقر السفارة لمناقشة حالة الطوارىء الناجمة عن فيروس كورونا، برئاسة سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح".

وشددت على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المُعلنة من قِبل جهات الاختصاص في جمهورية مصر العربية، خاصةً التزام المنازل واقتصار الحركة لحالات الضرورة القصوى، وضرورة إبلاغ السفارة في حال ظهور أيٍ من الأعراض الصحية المصاحبة لفيروس كورونا على أي من المواطنين.

وبخصوص مناشدات بعض الطلبة وذويهم الراغبين بالمغادرة إلى الوطن، نوهت السفارة إلى أن حركة الطيران غير متاحة، مهيبة بالطلاب الالتزام التام بأماكن تواجدهم واتخاذ أقصى تدابير الحماية.

وأوضحت أنه تم تقليص ساعات الدوام للعاملين بالسفارة إلى أربع ساعات يومياً من التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، وإغلاق صالة استقبال الجمهور بالسفارة واستلام معاملات المواطنين وإنجازها بالسرعة الممكنة، مع الاعتذار عن استقبال الزّوار والضيوف داخل مقر السفارة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية العمل وسُبل التواصل مع الجالية والطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر ومتابعة شؤونهم على مدار الساعة، وحرصاً على سلامة المواطنين الفلسطينيين في جمهورية مصر العربية، والتزاماً بالإجراءات الصادرة عن وزارتي الخارجية والصحة في دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية.

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