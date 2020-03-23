أميركا تسجل 100 وفاة في يوم واحد و(كورونا) يصل مجلس الشيوخ

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رام الله - دنيا الوطن

توفي أكثر من 100 شخص بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 389.



ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فإن نيويورك هي الأكثر تأثراً بالفيروس بـ 114 وفاة، وواشنطن، بـ 94 وفاة، وكاليفورنيا، بـ 28 وفاة. وسُجلت حتى الآن 30 ألف إصابة على الأقل بالفيروس، في جميع أنحاء البلاد.



وأعلن مكتب السيناتور الأميركي الجمهوري راند بول، أنه أصيب بفيروس (كورونا)، ليصبح بذلك أول عضو في مجلس الشيوخ تتأكد إصابته بالفيروس.



وأكد السيناتور وفق ما نشر عبر حسابه بموقع (تويتر)، أن حالته جيدة ويخضع حالياً للحجر الصحي.