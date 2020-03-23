أمريكا: خامنئي رفض مساعدتنا لمواجهة (كورونا) في إيران

صورة من إيران التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، أن المرشد الإيراني علي خامنئي رفض عروض المساعدة الأميركية بدعاوى نظرية المؤامرة.



ووردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس بشدة على تكرار المرشد الإيراني علي خامنئي للمزاعم القائلة إن الولايات المتحدة أنشأت فيروس كورونا الذي أشارت إليه باسم "فيروس ووهان".



وقالت أوتيغاس عبر (تويتر): إن "نظريات المؤامرة حول فيروس ووهان التي يروجها خامنئي ضارة وغير مسؤولة وخاطئة 100%".



وأضافت: "إذا كان ما يسمى بالمرشد الأعلى قائدًا حقيقيًا، فسيعيد المليارات من صناديقه المخفية والمعفاة من الضرائب إلى الشعب الإيراني للتعامل مع تفشي الفيروس".