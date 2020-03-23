عاجل

  • 4 وفيات جديدة في إسكتلندا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في بريطانيا إلى 289

  • هولندا تسجل 34 وفاة جديدة و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • وزير الدفاع الروسي يناقش مع الرئيس السوري وقف إطلاق النار في إدلب

دولي

بسبب الحجر الصحي.. ميركل تشارك في اجتماع الحكومة عبر الهاتف

بسبب الحجر الصحي.. ميركل تشارك في اجتماع الحكومة عبر الهاتف
رام الله - دنيا الوطن
شاركت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اجتماع الحكومة عبر الهاتف، رغم أنها وضع نفسها قيد الحجر الصحي المنزلي بسبب مخالطتها طبيب مصاب بفيروس (كورونا).

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: إن أعضاء الحكومة لن يجتمعوا اليوم كما هو معتاد في قاعة مجلس الوزراء الاعتيادية بديوان المستشارية في برلين، بل في قاعة مؤتمرات دولية أكثر اتساعا للحفاظ على المسافة الضرورية بين الوزراء لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ووفق الوكالة، فإن مجلس الوزراء مهد اليوم الطريق لحزمة إجراءات طارئة لدعم الشركات والموظفين والمستشفيات وحماية المستأجرين من فسخ عقودهم بسبب عدم قدرتهم على السداد جراء أزمة كورونا.

وأظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس قفز إلى 22672 حالة كما توفي 86.

أخبار ذات صلة

أميركا تسجل 100 وفاة في يوم واحد و(كورونا) يصل مجلس الشيوخ

أميركا تسجل 100 وفاة في يوم واحد و(كورونا) يصل مجلس الشيوخ

أمريكا: خامنئي رفض مساعدتنا لمواجهة (كورونا) في إيران

أمريكا: خامنئي رفض مساعدتنا لمواجهة (كورونا) في إيران

تركيا: سنُسيطر على بعض المصانع إذا لم تُوافق على بيع كمامات للحكومة

تركيا: سنُسيطر على بعض المصانع إذا لم تُوافق على بيع كمامات للحكومة

&#34;مصادرة دولية&#34; لشحنة مساعدات من الصين إلى إيطاليا

"مصادرة دولية" لشحنة مساعدات من الصين إلى إيطاليا

&#34;فيروس كورونا حول العالم&#34; يتراجع في آسيا.. وينتشر في أوروبا

"فيروس كورونا حول العالم" يتراجع في آسيا.. وينتشر في أوروبا

127 حالة وفاة جديدة في إيران جراء فيروس (كورونا)

127 حالة وفاة جديدة في إيران جراء فيروس (كورونا)

حقيقة نشر بوتين 500 أسد في شوارع روسيا لتطبيق نظام الحجر المنزلي

حقيقة نشر بوتين 500 أسد في شوارع روسيا لتطبيق نظام الحجر المنزلي

هل يتم تمديد التوقيت الشتوي في إسرائيل؟

هل يتم تمديد التوقيت الشتوي في إسرائيل؟

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق طريقًا فرعيًا بالسواتر الترابية بالأغوار

الاحتلال يغلق طريقًا فرعيًا بالسواتر الترابية بالأغوار

أوقاف رفح ترفع مستوى جهوزيتها لتحقيق الوقاية اللازمة من (كورونا)

أوقاف رفح ترفع مستوى جهوزيتها لتحقيق الوقاية اللازمة من (كورونا)

أبو زيد: ديوان الموظفين يواصل تقديم خدماته بشكل كامل في حالة الطوارئ

أبو زيد: ديوان الموظفين يواصل تقديم خدماته بشكل كامل في حالة الطوارئ

وزير الحكم المحلي يحول ستة ملايين شيكل لحسابات المقاولين

وزير الحكم المحلي يحول ستة ملايين شيكل لحسابات المقاولين

وزارةالاقتصاد تُغلق مصنعاً لإنتاج المُعقمات مخالفاً للمواصفات بمنطقة بيرنبالا

وزارةالاقتصاد تُغلق مصنعاً لإنتاج المُعقمات مخالفاً للمواصفات بمنطقة بيرنبالا

الديمقراطية: جريمة الإعدام الميدانية الإسرائيلية للشاب الخواجا ممنهجة وترقى لجريمة حرب

الديمقراطية: جريمة الإعدام الميدانية الإسرائيلية للشاب الخواجا ممنهجة وترقى لجريمة حرب

نقابة الصحفيين تُقرر إصدار بطاقة خاصة للصحفيين خلال حالة الطوارئ

نقابة الصحفيين تُقرر إصدار بطاقة خاصة للصحفيين خلال حالة الطوارئ

وفاة شاب شنقاً في جنين والشرطة تُحقق

وفاة شاب شنقاً في جنين والشرطة تُحقق

منوعات

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل &#34;العزل الصحي&#34;

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل "العزل الصحي"

مايا دياب تطلق برنامج (Side Talks) لمواجهة الحجر الصحى

مايا دياب تطلق برنامج (Side Talks) لمواجهة الحجر الصحى

شاهد: هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا

شاهد: هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا

نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

شاهد: ديانا كرزون تنهار باكية بسبب &#34;كورونا&#34;

شاهد: ديانا كرزون تنهار باكية بسبب "كورونا"

شاهد: أول ظهور إعلامي لنرمين صفر راقصة (كورونا) التونسية: أمي بتشجعني

شاهد: أول ظهور إعلامي لنرمين صفر راقصة (كورونا) التونسية: أمي بتشجعني

شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تسخر من الفنانة اصالة دفاعاً عن احلام

شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تسخر من الفنانة اصالة دفاعاً عن احلام

مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة &#34;كورونا&#34;

مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة "كورونا"

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70 بوضع &#34;مكياج&#34; لها وتنصحها: بطلى السجاير

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70 بوضع "مكياج" لها وتنصحها: بطلى السجاير

عربي

السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

الدول العربية ترفع شعار حظر التجول لمواجهة (كورونا)

الدول العربية ترفع شعار حظر التجول لمواجهة (كورونا)

السعودية تفرض حظر التجول بمناطق المملكة

السعودية تفرض حظر التجول بمناطق المملكة