بسبب الحجر الصحي.. ميركل تشارك في اجتماع الحكومة عبر الهاتف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شاركت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اجتماع الحكومة عبر الهاتف، رغم أنها وضع نفسها قيد الحجر الصحي المنزلي بسبب مخالطتها طبيب مصاب بفيروس (كورونا).



وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: إن أعضاء الحكومة لن يجتمعوا اليوم كما هو معتاد في قاعة مجلس الوزراء الاعتيادية بديوان المستشارية في برلين، بل في قاعة مؤتمرات دولية أكثر اتساعا للحفاظ على المسافة الضرورية بين الوزراء لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد.



ووفق الوكالة، فإن مجلس الوزراء مهد اليوم الطريق لحزمة إجراءات طارئة لدعم الشركات والموظفين والمستشفيات وحماية المستأجرين من فسخ عقودهم بسبب عدم قدرتهم على السداد جراء أزمة كورونا.



وأظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس قفز إلى 22672 حالة كما توفي 86.