الاحتلال يغلق طريقًا فرعيًا بالسواتر الترابية بالأغوار

ارشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طريقا فرعيا بالسواتر الترابية، في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.



وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، إن الاحتلال أغلق المدخل المؤدي للفارسية بسواتر ترابية، موضحا أن الطريق تخدم عددا من المواطنين.