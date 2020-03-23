السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 562 إصابة..



وأكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا، وأن عدد حالات التعافي وصلت إلى 19 حالة.