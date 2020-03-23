أبو زيد: ديوان الموظفين يواصل تقديم خدماته بشكل كامل في حالة الطوارئ

موسى أبو زيد

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، إن الديوان يواصل تقديم خدماته في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد، ومتابعة المهام الموكلة اليه باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات ورقمنة الاجراءات .



وأوضح أبو زيد في بيان له، وصل "دنيا الوطن" اليوم الاثنين، "أن الأنظمة الالكترونية التي طورها ديوان الموظفين من أرشفة الكترونية، ونظام الكتروني موحد لادارة الموارد البشرية "موارد"، والبوابة الالكترونية للديوان والبنية التحتية المتطورة، مكنتنا من تسيير آليات العمل، بناء على الرؤية التي اعتمدها الديوان بتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات وامكانياتها في سبيل تطوير العمل وزيادة كفاءته وفعاليته".



وأكد أن هذه الرؤية كان لها اثر واضح في تمكن الديوان خلال فترة الطوارئ من متابعة مهامه بشكل كامل عن طريق العمل عن بعد للموظفين الذين لايستطيعون القدوم لمكان العمل بشكل يومي.