وزير الحكم المحلي يحول ستة ملايين شيكل لحسابات المقاولين



واكد الصالح، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على الاستمرار بتقديم الخدمات الاساسية في اقسام الصحة والنفيايات والمياه والكهرباء في الهيئات المحلية خلال فترة الطوارئ، لخدمة مواطنينا في احلك الظروف، مشيدا بعمل الهيئات المحلية وموظفيها العاملين في هذه الظروف الصعبة.



وناشد الصالح كافة المواطنين بالالتزام التام بالقرارات الحكومية والتعليمات والصحية والوقائية، والبقاء في المنازل حرصا على سلامة الجميع.



رام الله - دنيا الوطنصادق مجدي الصالح وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس ادارة صندوق تطوير واقراض البلديات صباح اليوم، على مجموعة حوالات بقيمة ستة ملايين شيكل كدفعة للمقاولين الذين ينفذون مشاريع لصالح الهيئات المحلية من خلال الصندوق.