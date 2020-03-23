وزارةالاقتصاد تُغلق مصنعاً لإنتاج المُعقمات مخالفاً للمواصفات بمنطقة بيرنبالا





وبين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك، إبراهيم القاضي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنه جاري العمل على سحب المنتج من السوق، وستتم استكمالات الإجراءات القانونية بحق المخالف.





وأكد أن ذلك، يأتي تنفيذاً لتعليمات وزير الاقتصاد، باتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير؛ لضبط وتنظيم السوق الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطنأغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، وبمشاركة الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، مصنعاً لإنتاج المعقمات في منطقة بيرنبالا، غير مطابق للمواصفات والمقاييس، وفقاً لنتائج العينات التي رسبت في الفحص المخبري، الأمر الذي يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك.