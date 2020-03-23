تركيا: سنُسيطر على بعض المصانع إذا لم تُوافق على بيع كمامات للحكومة

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن بلاده ستفرض سيطرتها على المصانع التابعة لشركات منتجة للكمامات؛ إلا إذا وافقت على بيع منتجاتها للحكومة، بحلول مساء يوم الاثنين، مع سعي أنقرة لاحتواء انتشار فيروس (كورونا).



وارتفع إجمالي الوفيات في تركيا إلى 30 بعد وفاة 9 أشخاص، بينما ارتفعت الإصابات إلى 1256 يوم الأحد، بعد تسارع وتيرة انتشار الفيروس في البلاد في الأسبوعين الماضيين.



وداهمت الشرطة التركية، مستودعات كل منتجي الكمامات في البلاد، في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، وطالبتهم بتوقيع عقود مع وزارة الصحة، والتوقف عن الاحتفاظ بمخزونات كبيرة، وفقاً لما نقلته صحيفة (حريت) عن صويلو.



وأضاف وزير الداخلية التركي: "حذرناهم مجدداً من مغبة عدم توقيع العقود مع وزارة الصحة، بحلول الساعة 2000 من مساء اليوم، وإلا فلدينا سلطات أخرى، لن نتوانى عن استخدامها"



وتابع: سنشتري تلك الكمامات، وبسعر جيد.. لديهم نحو 10 أو 12 ساعة، أو سنسيطر على مصانعهم غداً.