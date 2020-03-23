نقابة الصحفيين تُقرر إصدار بطاقة خاصة للصحفيين خلال حالة الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية، عن اصدار بطاقة خاصة بحالة الطوارئ المعمول بها في دولة فلسطين بهدف تسهيل عمل الصحفيين خلال المرحلة الحالية.



وأكدت، أن المطلوب من الصحفيين، بطاقة حالية أو سابقة لنقابة الصحفيين، إضافة لكتاب من المؤسسة الإعلامية للزملاء المطلوب منهم التغطية، خلال حالة الطوارئ.



وأكدت النقابة، أنه تمنح البطاقة لكافة الصحفيين العاملين بالمحافظات الجنوبية، ومدة سريان البطاقة خلال فترة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس.



وأشارت إلى أنه للحصول على البطاقة، يجب التواصل مع نقابة الصحفيين من خلال تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين 0595900369، ولؤي الغول، مدير النقابة، بغزة 0599738887.