"فيروس كورونا حول العالم" يتراجع في آسيا.. وينتشر في أوروبا



قالت بريطانيا: إنها تكثف توصيل إمدادات الوقاية للعاملين في القطاع الصحي، الذين يكافحون انتشار فيروس (كورونا)، واستعانت بالجيش للمساعدة، بعد أن واجهت صعوبات في إيصال ما يكفي من تلك الإمدادات للمستشفيات.



وأكد وزير الصحة، مات هانكوك في بيان، أن توزيع وإيصال الملايين من أغراض الوقاية الشخصية، التي تشمل الكمامات، هي مهمة، سيقوم بها الجيش، بتسيير شاحنات على مدار الساعة.



وأضاف: أن ملايين إضافية من تلك الأغراض، تم توصيلها بالفعل للمستشفيات، وهيئة الإسعاف والعيادات العامة ودور الرعاية ومنشآت خدمة صحية أخرى، على مدى الأيام الماضية، وجاء ذلك، بعد شكاوى من الطواقم الطبية من نقص أدوات الوقاية الكافية.



كوريا الجنوبية



يأتي ذلك، فيما أعلنت كوريا الجنوبية، الاثنين، أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا) منذ وصولها إلى الذروة، حتى الآن في 29 شباط/ فبراير، كما عزز استمرار الاتجاه النزولي في حالات الإصابة اليومية، الآمال في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين ينحسر.



وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن كوريا الجنوبية، سجلت 64 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8961، وارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة لتصل إلى 110 حالات.



ارتفاع الإصابات بألمانيا



أظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ للصحة العامة، الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) في ألمانيا، قفز إلى 22,672 حالة، كما توفي 86، وكان عدد الإصابات المؤكدة، أمس 18610 إلى جانب 55 وفاة.





وحذر المعهد أمس، من أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح، نظراً لأن بعض السلطات المحلية، لم تسلم بياناتها في مطلع الأسبوع.



إصابات جديدة في تايلاند



وفي تايلاند، قال متحدث باسم وزارة الصحة، الاثنين، إن تايلاند سجلت 122 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع مجمل عدد حالات الإصابة بها إلى 721 حالة.



وقال إن من بين الحالات الجديدة 20 مريضاً، كانوا مخالطين لحالات سابقة و10 حالات جديدة واردة من الخارج و92 حالة، أثبتت التحاليل الطبية إصابتها بالفيروس، وفي انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم بالفيروس.



أول وفاة بالتشيك



وفي جمهوريّة التشيك، تم الأحد تسجيل أوّل وفاة على أراضيها جرّاء فيروس (كورونا) المستجدّ، بحسب ما أعلن وزير الصحّة آدم فوجتيك.



أعلى زيادة في الوفيات بالإكوادور



سجّلت الإكوادور، الأحد، أعلى زيادة يوميّة في أعداد الوفيّات والإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ، بحسب ما أعلنت السلطات، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيّات 14 والمصابين 789.



وارتفع عدد الوفيّات من 7 مساء السبت، إلى 14 صباح الأحد، بينما ارتفعت الإصابات من 532 إلى 789، وفقاً لخدمة إدارة المخاطر والطوارئ الوطنيّة في البلاد.



وباتت الإكوادور ثاني بلد في عدد الوفيات في أميركا اللاتينيّة بعد البرازيل، التي سجّلت 18 وفاة.



هونغ كونغ

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، الاثنين، منع غير المقيمين من دخول أراضيها، اعتباراً من الأربعاء، في إطار إجراءات جديدة للحد من الارتفاع الأخير للإصابات بفيروس (كورونا) المستجد.



وأمرت كذلك المطاعم والحانات بالتوقف عن تقديم المشروبات الكحولية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الصين، أنها لم تُسجل أي إصابة "محلّية" بفيروس (كورونا) المستجد، لكن السلطات الصحية، قالت في المقابل: إنّها سجّلت 39 حالة "مستوردة"، فيما أعلنت كوريا الجنوبية، أدنى عدد من الإصابات الجديدة منذ وصولها إلى الذروة، حتى الآن منذ شباط/ فبراير، بينما سجل الفيروس تفشياً في بعض الدول الأوروبية.ومن بين الحالات الجديدة في الصين الـ 39 التي أُبلغ عنها الاثنين، توجد 10 حالات في شنغهاي و10 حالات أخرى في بكين.بريطانيا تستعين بالجيش