وفاة شاب شنقاً في جنين والشرطة تُحقق

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت النيابة العامة والشرطة، تحقيقاً في ظروف وملابسات وفاة شاب (21 عاماً) من سكان بلدة أم التوت شرقي جنين.



وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إنه ووفقاً لبلاغ ورد للشرطة، يفيد بوجود شاب مشنوقاً في بلدة أم التوت، على الفور تحركت دورية مركز شرطة جلقموس، والمباحث العامة، للمكان، وعند وصولهم، عثروا على الشاب مشنوقاً داخل منزله، وحضر وكيل النيابة، والطبيب الشرعي للمكان.



وأكد ارزيقات، أن التحقيق ما زال جارياً؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.