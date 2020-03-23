اقتصاد غزة: ضبطنا عددًا من التجار المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، أن طواقمها التفتيشية في حماية المستهلك، قامت بتحرير 22 محضر ضبط، لعدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية، المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
وقال وزارة الاقتصاد: إن "الطواقم التفتيشية، تعمل على متابعة ومراقبة أسعار السلع، والمواد التموينية في الأسواق والمحلات التجارية، خلال فترة الطوارئ، بالتعاون مع مباحث التموين".
وأضافت: "مفتشو حماية المستهلك، يقومون بمهامهم الرقابية المكثفة للمحال التجارية الخاصة ببيع المواد الاستهلاكية؛ للتأكد من عدم احتكار وتخزين السلع الغذائية"، مشيرة إلى أنه لن يتم التهاون مع المخالفين، وغير الملتزمين بالأسعار الرسمية والمحتكرين للسلع.
وأكدت، أنه بإمكان المواطنين، الاتصال عبر خدمة الخط المجاني؛ للتبليغ عن أي احتكار أو تلاعب بالأسعار من قبل التجار وأصحاب المحلات والصيدليات، خلال الاتصال على الرقم (1800112233).
أكدت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، أن طواقمها التفتيشية في حماية المستهلك، قامت بتحرير 22 محضر ضبط، لعدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية، المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
وقال وزارة الاقتصاد: إن "الطواقم التفتيشية، تعمل على متابعة ومراقبة أسعار السلع، والمواد التموينية في الأسواق والمحلات التجارية، خلال فترة الطوارئ، بالتعاون مع مباحث التموين".
وأضافت: "مفتشو حماية المستهلك، يقومون بمهامهم الرقابية المكثفة للمحال التجارية الخاصة ببيع المواد الاستهلاكية؛ للتأكد من عدم احتكار وتخزين السلع الغذائية"، مشيرة إلى أنه لن يتم التهاون مع المخالفين، وغير الملتزمين بالأسعار الرسمية والمحتكرين للسلع.
وأكدت، أنه بإمكان المواطنين، الاتصال عبر خدمة الخط المجاني؛ للتبليغ عن أي احتكار أو تلاعب بالأسعار من قبل التجار وأصحاب المحلات والصيدليات، خلال الاتصال على الرقم (1800112233).
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