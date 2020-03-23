اقتصاد غزة: ضبطنا عددًا من التجار المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

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رام الله - دنيا الوطن

⁦أكدت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، أن طواقمها التفتيشية في حماية المستهلك، قامت بتحرير 22 محضر ضبط، لعدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية، المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.



وقال وزارة الاقتصاد: إن "⁦الطواقم التفتيشية، تعمل على متابعة ومراقبة أسعار السلع، والمواد التموينية في الأسواق والمحلات التجارية، خلال فترة الطوارئ، بالتعاون مع مباحث التموين".



وأضافت: "مفتشو حماية المستهلك، يقومون بمهامهم الرقابية المكثفة للمحال التجارية الخاصة ببيع المواد الاستهلاكية؛ للتأكد من عدم احتكار وتخزين السلع الغذائية"، مشيرة إلى أنه ⁦لن يتم التهاون مع المخالفين، وغير الملتزمين بالأسعار الرسمية والمحتكرين للسلع.



وأكدت، أنه ⁦بإمكان المواطنين، الاتصال عبر خدمة الخط المجاني؛ للتبليغ عن أي احتكار أو تلاعب بالأسعار من قبل التجار وأصحاب المحلات والصيدليات، خلال الاتصال على الرقم (1800112233).