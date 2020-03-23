النيابة بغزة: نَعتذر عن استقبال المراجعين فيما يتعلق بالمظالم بسبب (كورونا)



وأهابت النيابة في بيان لها وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، بالمراجعين المتابعة عبر الموقع الإلكتروني لدى خدمة (المواطنين والمحامين)، وسنعمل جاهدين لمتابعة طلباتكم، وتظلماتكم، والرد عليها إلكترونياً.



وشددت النيابة على ضرورة مراعاة شروط تقديم المظالم والطلبات، حسب النظام، ومنها: وجوب إرفاق وكالة للمحامي مقدم المظلمة أو الطلب، بالإضافة إلى مراعاة التدرج في تقديم المظالم، وفقاً لنظام سياسة الباب المفتوح.

رام الله - دنيا الوطناستناداً لتعليمات النائب العام، بشأن العمل خلال الفترة الحالية، وحفاظاً على سلامة أبناء شعبنا من العدوى، والتزاماً بالوقاية من فيروس (كورونا)، (COVID-19)، قدمت النيابة العامة الفلسطينية بقطاع غزة، اعتذارها عن استقبال المراجعين، فيما يتعلق بالمظالم والطلبات، ومتابعتها أمام أقسام الاستقبال والمتابعة في سرايا النيابات، لحين صدور تعليمات أخرى.