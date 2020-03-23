الشعبية في قطاع غزة تُواصل حملات التعقيم والوقاية من فيروس (كورونا)

























رام الله - دنيا الوطنواصلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في قطاع غزة، حملات التعقيم والوقاية من فيروس كورونا على امتداد المحافظات، حيث توسعت الحملات إلى مناطق جديدة في غزة وشمالها، والوسطى وخانيونس.فقد نظمت الجبهة في محافظة خانيونس، منظمة الشهيد عمر النايف، فعالية (معأ وسويأ نحارب كورونا)، حيث بدأت الحملة الساعة الرابعة مساء أمس، وانطلقت في منطقة عبسان الكبيرة شرقي المحافظة، جرى خلالها تعقيم المحلات التجارية والمؤسسات الدينية وعيادة التوبة، ومتنزه البلدية، وتعد هذه الأماكن الأكثر اكتظاظا وتجمعاً في منطقة عبسان الكبيرة.وفي المحافظة الوسطى، نظمت منظمة الشهيد أحمد داود خلف، حملة تعقيم لمخيم البريج؛ للوقاية من فيرَوس (كورونا).وشملت الحملة شوارع وأزقة المخيم والمؤسسات والأسواق والمؤسسات الدينية والسيارات، وجرى خلال الحملة توزيع بروشور توعوي عن الفيروس.وأوضح عضو اللجنة المركزية الفرعية للجبهة الشعبية، فريد أبو زبيدة، أن هذه الحملة تندرج وفق خطة الطوارئ، التي أقرتها قيادة الجبهة للوقاية من الفيروس المنتشر في أرجاء العالم.كما وطالب أبو زبيدة الجماهير بضرورة الالتزام بقرارات وإرشادات الجهات المعنية، ووكالة الصحة العالمية، وتمنياتنا لشعبنا بالسلامة.وقد لاقت الحملة، استحسان الجماهير، وطالبوا بتكرارها، وثمنوا دور الرفاق الريادي.كما نظمت الجبهة في منظمة الشهيد وديع حداد، في قرية الزوايدة دورة تدريبية حول طرق مكافحة وباء فيروس (كورونا) بمشاركة 30 عضواً.وتهدف هذه الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات المتعلقة بطرق التوعية البيئية المجتمعية؛ لمواجهة وباء (كورونا) وكيفية التواصل والتعامل مع المجتمع والتأثير فيه.وتأتي هذه الدورات ضمن خطة الطوارئ، التي أقرتها الجبهة لمكافحة فيروس (كورونا).وفي ذات السياق، نظمت الجبهة في منظمة الشهيد منصور ثابت، حملة تعقيم وتنظيف كشكل احترازي للوقاية من فيروس (كورونا) الذي انتشر مؤخراً في أماكن واسعة من العالم، وتأتي الحملة في إطار خطة الطوارئ، التي أقرتها قيادة الجبهة في القطاع؛ للتصدي لمخاطر هذا الوباء.حيث شملت حملة التعقيم التجمعات والمؤسسات والاسواق والمؤسسات الدينية والسيارات وأزقة المخيم الجديد ومخيم 5، بالإضافة إلى تعقيم المرافق العامة، وجرى خلال الحملة توزيع نشرات توعوية حول الفيروس، وأعراضه وطرق الوقاية منه.بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية الفرعية للجبهة الشعبية، نائل خليل، ان هذه الحملة تأتي انطلاقاً من واجبنا الوطني والشعبي تجاه أبناء شعبنا، وحفاظاً على سلامة مدينتنا من مخاطر وباء (كورونا).ودعا خليل إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات العامة، التي يصدرها طاقم الوقاية الصحية بالحزب، ووزارة الصحة، وإرشادات وكالة الصحة العالمية.وثمن دور الأعضاء والكوادر في كافة الأماكن على عطائهم ومبادرتهم ولاقت الحملة إشادة واسعة من قبل المواطنين.وفي محافظة غزة، نظمت الجبهة في مخيم الشاطئ، منظمة الشهيد جيفارا غزة، حملة تعقيم وتنظيف كشكل احترازي للوقاية من فيروس (كورونا).وقد شملت الحملة عدداً من المرافق العامة والمؤسسات الدينية والمحال التجارية والأسواق الشعبية التي تكتظ بالمواطنين، وجرى خلال الحملة توزيع منشورات توعوية للوقاية من الفيروس، ثمن سكان المخيم الدور الريادي للجبهة.أما في محافظة شمال غزة، فضمن أنشطة وفعاليات الجبهة التي تنظم على مستوى محافظات قطاع غزة؛ لمواجهة الفيروس، نظمت الجبهة في منطقة الشهيد رشاد مسمار، بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، حملة تعقيم بعنوان "نحو مجتمع خالٍ من وباء كورونا "، شملت تعقيم شوارع المخيم الرئيسية والمحلات التجارية والسيارات، كما تم توزيع نشرات إرشادية للوقاية من هذا الوباء.وشارك في الحملة، عدد من كوادر وأعضاء المنطقة يتقدمهم مسؤول المحافظة، إبراهيم السلطان (أبو رامي) وعدد من أعضاء اللجنة المركزية للجبهة في مخيم جبال.