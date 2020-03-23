نابلس تواجه (كورونا) بطريقتها الخاصة..كفالة عائلة بـ(50 دينار) لخمسة أيام.. وتحدي خمسة آخرين للمشاركة

ودعا المفتي الشوباش، لتعجيل إخراج مال الزكاة، متمماً: "في عشرات المواضع من كتاب الله عز وجل، قرن الله سبحانه وتعالى بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال الله سبحانه لرسوله (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم).





وأضاف: "في هذه الظروف التي يحياها أبناء شعبنا، حيث تشتد الحالة الاقتصادية إلى حد ما، بسبب ظروف الاحتلال والوضع الطارئ والكارثة التي ابتلي بها العالم بأسره ألا وهي فيروس (كورونا)، وإن كانت بالظاهر عقوبة إلا أن إيماننا بالله عز وجل، يؤكد لنا أنها رحمة، وأنها نعمة، وأنها سبب لتكفير السيئات ومغفرة الزلات بإذن الله".





وأكد أن الواجب الشرعي في مثل هذه الظروف، هو التكافل والتضامن، وأن يقف من رزق من خير الله سبحانه وتعالى إلى جانب من ابتلي بعدم القدرة على توفير حاجياته، ومن ذلك استخدام مال الزكاة، وهو حق للفقراء في علاجهم، وسد حاجتهم، وعوزهم.





وأفتى بجواز تعجيل الزكاة قبل شهر رمضان، مستنداً بذلك إلى جمهور العلماء، والعديد من الفقهاء في المذاهب الأربعة، مستطرداً "وربما ننال من الثواب في إخراج الزكاة في هذا الوقت، أكثر مما سننال عند إخراجها في رمضان".





مفتي محافظة نابلس يدعو لتعجيل إخراج زكاة المال





دعوة من القائم بأعمال رئيس لجنة زكاة نابلس الدكتور محمد حسونة للتعاضد والتكاتف في ظل الظروف والأحوال الراهنة



