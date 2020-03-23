127 حالة وفاة جديدة في إيران جراء فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت إيران، أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس (كورونا) ارتفع إلى 1812، فيما وصل عدد الإصابات إلى 23049.



وأوضحت وزارة الصحة الإيرانية، أنه تم تسجيل 127 وفاة و1411 إصابة جديد بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما بلغ عدد المتعافين 8376.



وأشارت الوزارة إلى أن متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في إيران هو 59 عاماً، ومتوسط أعمار المتوفين 64.