حقيقة نشر بوتين 500 أسد في شوارع روسيا لتطبيق نظام الحجر المنزلي

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت بعض وسائل الإعلام أخباراً حول نشر روسيا 500 أسد في الشوارع؛ لتطبيق نظام الحجر الصحي، بهدف مكافحة انتشار فيروس (كورونا).



وشارك مغردون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع في البلدان العربية، وحول العالم، صورة لأسد يمشي في أحد الشوارع، معلقين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نشر أسوداً في الشوارع لإجبار المواطنين على تطبيق الحجر الصحي المنزلي.



وانتشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أنه أحد الطرق التي استخدمتها روسيا للتخفيف من انتشار فيروس (كورونا)، في حين نفت وكالة (سبوتنيك) الأمر جملة وتفصيلاً، موضحة أن الأمر مجرد شائعات لا أساس لها.



واتضح من تاريخ نشر الصورة، أنها نشرت في العام 2006 لأسد يدخل أحد الأحياء في جنوب أفريقيا.