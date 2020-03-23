عاجل

  • مفتي محافظة نابلس يدعو لتعجيل إخراج زكاة المال قبل رمضان للتضامن مع حالة الطوارئ

  • الوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 15 ألفا

شؤون فلسطينية

ماذا علقت حماس على استشهاد الشاب الخواجا برصاص الاحتلال برام الله؟

ماذا علقت حماس على استشهاد الشاب الخواجا برصاص الاحتلال برام الله؟
شعار حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، شهيد فلسطين، سفيان نواف الخواجا، الذي ارتقى بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار تجاه المركبة التي كان يستقلها برفقة شابين من قرية نعلين برام الله، أصيبا في الجريمة، التي نفذتها قوات الاحتلال.

وتقدمت الحركة، بالتعزية من عائلة الشهيد، متمنية الشفاء العاجل للجرحى البواسل، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).

وقالت الحركة: "إن مواصلة الاحتلال عدوانه على شعبنا في ظل الظروف الاستثنائية، التي يعيشها العالم لمواجهة وباء (كورونا)، تتطلب تدخلاً دولياً لحماية شعبنا من عدوان الاحتلال وساديته واستهتاره بحياة المواطنين الفلسطينيين".

وأكدت على أن خيار المقاومة، ومواجهة الاحتلال هو عنوان شعبنا، وإن عدوان الاحتلال، وإجراءاته لن تفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة.

أخبار ذات صلة

وفاة شاب شنقاً في جنين والشرطة تُحقق

وفاة شاب شنقاً في جنين والشرطة تُحقق

الخارجية: سنتابع جريمة اعدام الخواجا مع الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان

الخارجية: سنتابع جريمة اعدام الخواجا مع الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان

اقتصاد غزة: ضبطنا عددًا من التجار المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

اقتصاد غزة: ضبطنا عددًا من التجار المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

النيابة بغزة: نَعتذر عن استقبال المراجعين فيما يتعلق بالمظالم بسبب (كورونا)

النيابة بغزة: نَعتذر عن استقبال المراجعين فيما يتعلق بالمظالم بسبب (كورونا)

الشعبية في قطاع غزة تُواصل حملات التعقيم والوقاية من فيروس (كورونا)

الشعبية في قطاع غزة تُواصل حملات التعقيم والوقاية من فيروس (كورونا)

نابلس تواجه (كورونا) بطريقتها الخاصة..كفالة عائلة بـ(50 دينار) لخمسة أيام.. وتحدي خمسة آخرين للمشاركة

نابلس تواجه (كورونا) بطريقتها الخاصة..كفالة عائلة بـ(50 دينار) لخمسة أيام.. وتحدي خمسة آخرين للمشاركة

وزارة الاقتصاد الوطني تُعالج أكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار

وزارة الاقتصاد الوطني تُعالج أكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار

بدء تنفيذ قرار دائرة الأوقاف بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى

بدء تنفيذ قرار دائرة الأوقاف بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

الخارجية: سنتابع جريمة اعدام الخواجا مع الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان

الخارجية: سنتابع جريمة اعدام الخواجا مع الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان

النيابة بغزة: نَعتذر عن استقبال المراجعين فيما يتعلق بالمظالم بسبب (كورونا)

النيابة بغزة: نَعتذر عن استقبال المراجعين فيما يتعلق بالمظالم بسبب (كورونا)

الشعبية في قطاع غزة تُواصل حملات التعقيم والوقاية من فيروس (كورونا)

الشعبية في قطاع غزة تُواصل حملات التعقيم والوقاية من فيروس (كورونا)

ماذا علقت حماس على استشهاد الشاب الخواجا برصاص الاحتلال برام الله؟

ماذا علقت حماس على استشهاد الشاب الخواجا برصاص الاحتلال برام الله؟

وزارة الاقتصاد الوطني تُعالج أكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار

وزارة الاقتصاد الوطني تُعالج أكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار

بدء تنفيذ قرار دائرة الأوقاف بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى

بدء تنفيذ قرار دائرة الأوقاف بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى

الشبيبة الفتحاوية بغزة تُعلن الجهوزية وتضع نفسها تحت تصرف القيادة

الشبيبة الفتحاوية بغزة تُعلن الجهوزية وتضع نفسها تحت تصرف القيادة

الممثلية الأردنية في فلسطين تؤكد استمرار تقديم الخدمات القنصلية إلكترونياً

الممثلية الأردنية في فلسطين تؤكد استمرار تقديم الخدمات القنصلية إلكترونياً

منوعات

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل &#34;العزل الصحي&#34;

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل "العزل الصحي"

مايا دياب تطلق برنامج (Side Talks) لمواجهة الحجر الصحى

مايا دياب تطلق برنامج (Side Talks) لمواجهة الحجر الصحى

شاهد: هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا

شاهد: هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا

نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

شاهد: ديانا كرزون تنهار باكية بسبب &#34;كورونا&#34;

شاهد: ديانا كرزون تنهار باكية بسبب "كورونا"

شاهد: أول ظهور إعلامي لنرمين صفر راقصة (كورونا) التونسية: أمي بتشجعني

شاهد: أول ظهور إعلامي لنرمين صفر راقصة (كورونا) التونسية: أمي بتشجعني

شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تسخر من الفنانة اصالة دفاعاً عن احلام

شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تسخر من الفنانة اصالة دفاعاً عن احلام

مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة &#34;كورونا&#34;

مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة "كورونا"

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70 بوضع &#34;مكياج&#34; لها وتنصحها: بطلى السجاير

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70 بوضع "مكياج" لها وتنصحها: بطلى السجاير

عربي

وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

الدول العربية ترفع شعار حظر التجول لمواجهة (كورونا)

الدول العربية ترفع شعار حظر التجول لمواجهة (كورونا)

السعودية تفرض حظر التجول بمناطق المملكة

السعودية تفرض حظر التجول بمناطق المملكة

المغرب يوقف إصدار الصحف الورقية

المغرب يوقف إصدار الصحف الورقية