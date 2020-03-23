ماذا علقت حماس على استشهاد الشاب الخواجا برصاص الاحتلال برام الله؟



وقالت الحركة: "إن مواصلة الاحتلال عدوانه على شعبنا في ظل الظروف الاستثنائية، التي يعيشها العالم لمواجهة وباء (كورونا)، تتطلب تدخلاً دولياً لحماية شعبنا من عدوان الاحتلال وساديته واستهتاره بحياة المواطنين الفلسطينيين".



وأكدت على أن خيار المقاومة، ومواجهة الاحتلال هو عنوان شعبنا، وإن عدوان الاحتلال، وإجراءاته لن تفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة.

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، شهيد فلسطين، سفيان نواف الخواجا، الذي ارتقى بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار تجاه المركبة التي كان يستقلها برفقة شابين من قرية نعلين برام الله، أصيبا في الجريمة، التي نفذتها قوات الاحتلال.وتقدمت الحركة، بالتعزية من عائلة الشهيد، متمنية الشفاء العاجل للجرحى البواسل، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).