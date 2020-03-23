دولي

هل يتم تمديد التوقيت الشتوي في إسرائيل؟

هل يتم تمديد التوقيت الشتوي في إسرائيل؟
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنه لن يتم تمديد التوقيت الشتوي، كما كان متوقعًا بسبب أزمة (كورونا).

وقالت الصحيفة: إن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، تبني توصية جهات عديدة، وأعلن أن التوقيت الصيفي في إسرائيل، سيبدأ كما هو مقرر في الليلة بين الخميس والجمعة.

يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت: إنه تُوجد توصيات للحكومة الإسرائيلية، بهدف تأخير موعد بدء التوقيت الصيفي، ليصبح في شهر أيار/ مايو المقبل، بدلًا من 28 آذار/ مارس.

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