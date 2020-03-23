عربي

وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
توفي اللواء أركان حرب، شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بالجيش المصري.

وقال بيان الجيش المصري: "ننعى بمزيد من الحزن والأسى ابناً من أبنائنا، وهو اللواء أركان، شفيع عبد الحليم داود، الذي وافته المنية، أمس الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد".

وتأتي هذه الوفاة بعد ساعات من إعلان الجيش، وفاة زميله اللواء أركان حرب، خالد شلتوت، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية.

وكانت قوات من الجيش المصري، قد قامت على مدار الأيام الماضية بأعمال التطهير والتعقيم الوقائي لمجمع التحرير، وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية ومترو الأنفاق (أنور السادات والجامعات والمباني الحكومية، وعلى رأسها البرلمان، ومجلس الوزراء).

أخبار ذات صلة

الدول العربية ترفع شعار حظر التجول لمواجهة (كورونا)

الدول العربية ترفع شعار حظر التجول لمواجهة (كورونا)

السعودية تفرض حظر التجول بمناطق المملكة

السعودية تفرض حظر التجول بمناطق المملكة

المغرب يوقف إصدار الصحف الورقية

المغرب يوقف إصدار الصحف الورقية

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في الجيش المصري

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في الجيش المصري

تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

الإعلان عن أول إصابة بفيروس (كورونا) في سوريا

الإعلان عن أول إصابة بفيروس (كورونا) في سوريا

أول تعليق من الرئيس المصري على أزمة فيروس (كورونا)

أول تعليق من الرئيس المصري على أزمة فيروس (كورونا)

أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) تسجل ارتفاعاً قياسياً خلال يوم بالسعودية

أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) تسجل ارتفاعاً قياسياً خلال يوم بالسعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

الخارجية: سنتابع جريمة اعدام الخواجا مع الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان

الخارجية: سنتابع جريمة اعدام الخواجا مع الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان

النيابة بغزة: نَعتذر عن استقبال المراجعين فيما يتعلق بالمظالم بسبب (كورونا)

النيابة بغزة: نَعتذر عن استقبال المراجعين فيما يتعلق بالمظالم بسبب (كورونا)

الشعبية في قطاع غزة تُواصل حملات التعقيم والوقاية من فيروس (كورونا)

الشعبية في قطاع غزة تُواصل حملات التعقيم والوقاية من فيروس (كورونا)

ماذا علقت حماس على استشهاد الشاب الخواجا برصاص الاحتلال برام الله؟

ماذا علقت حماس على استشهاد الشاب الخواجا برصاص الاحتلال برام الله؟

وزارة الاقتصاد الوطني تُعالج أكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار

وزارة الاقتصاد الوطني تُعالج أكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار

بدء تنفيذ قرار دائرة الأوقاف بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى

بدء تنفيذ قرار دائرة الأوقاف بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى

الشبيبة الفتحاوية بغزة تُعلن الجهوزية وتضع نفسها تحت تصرف القيادة

الشبيبة الفتحاوية بغزة تُعلن الجهوزية وتضع نفسها تحت تصرف القيادة

الممثلية الأردنية في فلسطين تؤكد استمرار تقديم الخدمات القنصلية إلكترونياً

الممثلية الأردنية في فلسطين تؤكد استمرار تقديم الخدمات القنصلية إلكترونياً

منوعات

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل &#34;العزل الصحي&#34;

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل "العزل الصحي"

مايا دياب تطلق برنامج (Side Talks) لمواجهة الحجر الصحى

مايا دياب تطلق برنامج (Side Talks) لمواجهة الحجر الصحى

شاهد: هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا

شاهد: هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا

نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

شاهد: ديانا كرزون تنهار باكية بسبب &#34;كورونا&#34;

شاهد: ديانا كرزون تنهار باكية بسبب "كورونا"

شاهد: أول ظهور إعلامي لنرمين صفر راقصة (كورونا) التونسية: أمي بتشجعني

شاهد: أول ظهور إعلامي لنرمين صفر راقصة (كورونا) التونسية: أمي بتشجعني

شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تسخر من الفنانة اصالة دفاعاً عن احلام

شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تسخر من الفنانة اصالة دفاعاً عن احلام

مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة &#34;كورونا&#34;

مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة "كورونا"

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70 بوضع &#34;مكياج&#34; لها وتنصحها: بطلى السجاير

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70 بوضع "مكياج" لها وتنصحها: بطلى السجاير

عربي

السعودية تفرض حظر التجول بمناطق المملكة

السعودية تفرض حظر التجول بمناطق المملكة

المغرب يوقف إصدار الصحف الورقية

المغرب يوقف إصدار الصحف الورقية

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في الجيش المصري

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في الجيش المصري

تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن