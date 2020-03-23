وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

توفي اللواء أركان حرب، شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بالجيش المصري.



وقال بيان الجيش المصري: "ننعى بمزيد من الحزن والأسى ابناً من أبنائنا، وهو اللواء أركان، شفيع عبد الحليم داود، الذي وافته المنية، أمس الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد".



وتأتي هذه الوفاة بعد ساعات من إعلان الجيش، وفاة زميله اللواء أركان حرب، خالد شلتوت، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية.



وكانت قوات من الجيش المصري، قد قامت على مدار الأيام الماضية بأعمال التطهير والتعقيم الوقائي لمجمع التحرير، وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية ومترو الأنفاق (أنور السادات والجامعات والمباني الحكومية، وعلى رأسها البرلمان، ومجلس الوزراء).