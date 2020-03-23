الدول العربية ترفع شعار حظر التجول لمواجهة (كورونا)



أعلنت المملكة العربية السعودية، فرض حظر تجول في كافة أنحاء البلاد، اعتبارًا من اليوم الاثنين، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس (كورونا)، حيث سيبدأ حظر التجول من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا، اعتبارًا من اليوم ولمدة 21 يوماً.



الأردن

يتواصل في الأردن، قرار حظر التجول في المملكة، الذي سيُحد من تنقلات 10 ملايين نسمة، في إجراء احترازي؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



ليبيا

طبقت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الأحد، قرار فرض حظر التجول الليلي في طرابلس والمدن الواقعة تحت سيطرتها، غرب البلاد، كخطوة استباقية للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، رغم خلو البلاد حتى اللحظة من أي إصابة.



الكويت

قرر مجلس الوزراء الكويتي، حظر تجول في أنحاء البلاد من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحاً يومياً، لمكافحة تفشي فيروس (كورونا).



المغرب

وأعلنت الخطوط الملكية المغربية، تعليق رحلاتها المحلية، حتى إشعار آخر، تفعيلاً لقرار الحكومة في إطار "حالة الطوارئ الصحية".



مصر

تقدم عدد من نواب المجلس، باقتراح إلى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لإصدار قرار حكومى، بفرض حظر تجوال، للحد من حركة المواطنين، في سبيل مواجهة فيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنأخضع فيروس (كورونا) أكثر من مليار شخص حول العالم للعزلة في بيوتهم، على أمل الحد من انتشار الوباء القاتل، وقامت بعض الدول، بحظر تجول مواطنيها، بسبب التفشي الكبير للفيروس حول العالم، وذلك على النحو التالي:السعودية