شؤون فلسطينية

بدء تنفيذ قرار دائرة الأوقاف بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى

بدء تنفيذ قرار دائرة الأوقاف بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لحظات ثقيلة مرت على المسجد الأقصى المبارك، مع نداء مؤذن فجر اليوم الاثنين، على المصلين للصلاة في بيوتهم، مع بدء تطبيق قرار مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، تعليق حضور المصلين إلى الأقصى "كخطوة مؤقتة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا".

وفي صلاة العشاء أمس، آخر صلاة قبيل انفاذ القرارات، صدح المصلون بالاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله بإنهاء هذا الكرب، وخرج المصلون مكبرين مرددين أناشيد الفداء للمسجد الأقصى.

وأشار المرابط في الأقصى نضال صيام، إلى أن هذا الحدث يتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج، ونهاية الخلافة العثمانية، داعياً إلى العمل على حفظ المقدسات من الأعداء.

من جهتها، تساءلت المرابطة المقدسية، هنادي حلواني: "هل سيغلق الأقصى في وجه المصلّين فحسب؟ أم سيغلق باب المغاربة أيضاً في وجه قطعان المقتحمين؟".

ودعت حلواني إلى اليقظة من مكر الاحتلال، والحذر من أي خديعة، قد يقوم بها بحق المسجد الأقصى.

وجاء قرار دائرة الأوقاف تعليق الصلاة في الأقصى، بعد أسبوع من إغلاق المصليات المسقوفة داخل الحرم القدسي "كإجراء وقائي" لمنع انتشار فيروس (كورونا)، مع استمرار عمل جميع الموظفين والعمال والحراس وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد، كما يستمر رفع الأذان بالأقصى في كافة الأوقات، على أن يؤدي جميع العاملين بدائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى المتواجدين، الصلاة في الساحات مع مراعاة الإرشادات الصحية.

جدير ذكره، أن الاحتلال منع الصلاة في الأقصى في الثاني عشر من آذار/ مارس العام الماضي، وأجبر بعدها على فتح المسجد بضغط شعبي، وفي الرابع عشر من تموز/ يوليو عام 2017 كانت المرة الأولى منذ احتلال القدس، التي يمنع فيها الاحتلال المصلين من تأدية صلاة الجمعة في الأقصى، بعد عملية فدائية قرب باب الأسباط، نفذها ثلاثة استشهاديين من أم الفحم المحتلة، وأدت لمقتل جنديين إسرائيليين، أعقبها هبة شعبية لرفض البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، والتي شكلت لحظات فارقة في تاريخ المدينة المحتلة.

أخبار ذات صلة

وزارة الاقتصاد الوطني تُعالج أكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار

وزارة الاقتصاد الوطني تُعالج أكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار

الشبيبة الفتحاوية بغزة تُعلن الجهوزية وتضع نفسها تحت تصرف القيادة

الشبيبة الفتحاوية بغزة تُعلن الجهوزية وتضع نفسها تحت تصرف القيادة

غسان نمر: ندعو المواطنين لالتزام منازلهم ومن يخالف القرارات سيتعرض لعقوبات

غسان نمر: ندعو المواطنين لالتزام منازلهم ومن يخالف القرارات سيتعرض لعقوبات

الشعبية: ندعو وزارات غزة لإشراك الفصائل والمجتمع المدني للتأكد من سلامة إجراءات محاصرة (كورونا)

الشعبية: ندعو وزارات غزة لإشراك الفصائل والمجتمع المدني للتأكد من سلامة إجراءات محاصرة (كورونا)

نقابة موظفي غزة: نُطالب بصرف رواتب الموظفين بشكل عاجل ورفع نسبة الدفعة المالية

نقابة موظفي غزة: نُطالب بصرف رواتب الموظفين بشكل عاجل ورفع نسبة الدفعة المالية

حماس: جيش الاحتلال تعمد إعدام الشهيد الخواجا

حماس: جيش الاحتلال تعمد إعدام الشهيد الخواجا

الممثلية الأردنية في فلسطين تؤكد استمرار تقديم الخدمات القنصلية إلكترونياً

الممثلية الأردنية في فلسطين تؤكد استمرار تقديم الخدمات القنصلية إلكترونياً

ملحم: ما يصدر من قرارات لمواجهة (كورونا) ينطبق على جميع المحافظات بما فيهم غزة

ملحم: ما يصدر من قرارات لمواجهة (كورونا) ينطبق على جميع المحافظات بما فيهم غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني تُعالج أكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار

وزارة الاقتصاد الوطني تُعالج أكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار

بدء تنفيذ قرار دائرة الأوقاف بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى

بدء تنفيذ قرار دائرة الأوقاف بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى

الشبيبة الفتحاوية بغزة تُعلن الجهوزية وتضع نفسها تحت تصرف القيادة

الشبيبة الفتحاوية بغزة تُعلن الجهوزية وتضع نفسها تحت تصرف القيادة

حماس: جيش الاحتلال تعمد إعدام الشهيد الخواجا

حماس: جيش الاحتلال تعمد إعدام الشهيد الخواجا

 الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات تطال أطفالاً في الضفة والقدس

 الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات تطال أطفالاً في الضفة والقدس

طبيب يُبدي استعداده لعلاج المرضى في منازلهم بدلاً من الحضور للمستشفى

طبيب يُبدي استعداده لعلاج المرضى في منازلهم بدلاً من الحضور للمستشفى

القاضي بكر: 14 تقريراً تأتي ضد ممارسة الجنائية لاختصاصها الإقليمي على فلسطين

القاضي بكر: 14 تقريراً تأتي ضد ممارسة الجنائية لاختصاصها الإقليمي على فلسطين

ارتفاع طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل &#34;العزل الصحي&#34;

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل "العزل الصحي"

مايا دياب تطلق برنامج (Side Talks) لمواجهة الحجر الصحى

مايا دياب تطلق برنامج (Side Talks) لمواجهة الحجر الصحى

شاهد: هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا

شاهد: هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا

نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

شاهد: ديانا كرزون تنهار باكية بسبب &#34;كورونا&#34;

شاهد: ديانا كرزون تنهار باكية بسبب "كورونا"

شاهد: أول ظهور إعلامي لنرمين صفر راقصة (كورونا) التونسية: أمي بتشجعني

شاهد: أول ظهور إعلامي لنرمين صفر راقصة (كورونا) التونسية: أمي بتشجعني

شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تسخر من الفنانة اصالة دفاعاً عن احلام

شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تسخر من الفنانة اصالة دفاعاً عن احلام

مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة &#34;كورونا&#34;

مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة "كورونا"

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70 بوضع &#34;مكياج&#34; لها وتنصحها: بطلى السجاير

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70 بوضع "مكياج" لها وتنصحها: بطلى السجاير

عربي

السعودية تفرض حظر التجول بمناطق المملكة

السعودية تفرض حظر التجول بمناطق المملكة

المغرب يوقف إصدار الصحف الورقية

المغرب يوقف إصدار الصحف الورقية

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في الجيش المصري

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في الجيش المصري

تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن