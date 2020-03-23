الشبيبة الفتحاوية بغزة تُعلن الجهوزية وتضع نفسها تحت تصرف القيادة

شعار الشبيبة الفتحاوية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، الموافق 23 آذار/ مارس الجهوزية التامة والكاملة لكافة عناصرها وكوادرها؛ للانخراط في مواجهة فيروس (كورونا)، ضمن الإجراءات الصحية والأهلية في أراضي دولة فلسطين.



وقالت الشبيبة في تصريح وصل "دنيا الوطن": إنها تضع نفسها بكافة قياداتها وكوادرها، تحت تصرف القيادة والمؤسسات الرسمية في إطار المواجهة، وعمل ما يلزم تجاه شعبنا على مستوى المحافظات الجنوبية.



واعتبرت الشبيبة في المحافظات الجنوبية، بأنها جاهزة من هذه اللحظة، للعمل والمتابعة، وتسخير إمكانياتها وكوادرها لِما يلزم شعبنا من أجل سلامته، مؤكدة أنها دومًا في الصفوف الأولى، وصاحبة الدور الطليعي لمواجهة أي طارئ أو خطر يحدق بشعبنا، وعبّرت عن فخرها لما يفعله الأحبة والزملاء في قيادة وكوادر الشبيبة الآن في المحافظات الشمالية.



كما أكدت قيادة الشبيبة في تصريح صحفي للأخ أياد صافي، عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) ومسؤول ملف الشبيبة في المحافظات الجنوبية، عن ترحيبه الكبير والدعم المُطلق لجميع الإجراءات والقرارات المُتخذة من قِبل القيادة، وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، والأداء المهني العالي والمتميز لحكومة الدكتور محمد اشتية، ولجنة الطوارئ العُليا.



كما أبرق صافي بالتحية والتقدير للمنظومة الصحية الفلسطينية، وعلى رأسها الوزير الدكتورة مي الكيلة.



وتوجه بالتحية لكل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، على التزامهم وانضباطهم العالي، وتحملهم للمسؤولية الوطنية المُشتركة، مُتمنيًا لهم السلامة والعافية.