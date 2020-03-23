شؤون فلسطينية

غسان نمر: ندعو المواطنين لالتزام منازلهم ومن يخالف القرارات سيتعرض لعقوبات

غسان نمر: ندعو المواطنين لالتزام منازلهم ومن يخالف القرارات سيتعرض لعقوبات
من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله
رام الله - دنيا الوطن
أكد غسان نمر، الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، أنه لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا).

وقال نمر، في الإيجاز الحكومي، حول (كورونا): إن كافة الفحوصات التي أجريت مساء أمس، جاءت سلبية، ولم تسجل إصابات جديدة، مضيفاً: "النتيجة السلبية لا تعني عدم وجود المرض، فقد يظهر خلال 14 يومًا".

وأضاف: "نطالب المواطنين بالتوجه للداخلية أو الاتصال بالضابطة الجمركية، إذا ما وجدوا احتكارًا للسلع أو رفعاً للأسعار".

 وأشار إلى أنه بخصوص الإغلاق التام، فالوضع هو من يحدد هذا الخيار، داعيًا جميع المواطنين، لالتزام منازلهم، مبيناً أن من يخالف سيتعرض للعقوبات، مستدركًا: "يجب الالتزام بالحجر المنزلي، حتى لو جاء الفحص سلبيًا".

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