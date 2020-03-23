الصالحي: الصين ستخصص جزءاً من إمكانياتها الطبية لمساعدة الشعب الفلسطيني

بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الإمكانيات الطبية لدى الصين، سيخصص جزء منها لمساعدة الشعب الفلسطيني، في ظل تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وقال الصالحي لـ "دنيا الوطن": "إن العلاقات مع الصين متينة جداً، لافتاً إلى أنها بلد صديق مع الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة".



وأضاف: "خلال الأزمة التي مرت بها الصين، كان هناك تضامن فلسطيني معها على كل المستويات، وبالتالي نحن نتوقع بأن الصين ستبادل هذا الدعم مع الشعب الفلسطيني".