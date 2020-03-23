نقابة موظفي غزة: نُطالب بصرف رواتب الموظفين بشكل عاجل ورفع نسبة الدفعة المالية

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت نقابة موظفي غزة، وزارة المالية في القطاع، بصرف رواتب الموظفين عن هذا الشهر بشكل عاجل، ورفع نسبة الدفعة المالية، وصولاً للراتب الكامل.



ودعت النقابة في بيان صحفي، إدارات البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج؛ للوقوف عند مسؤولياتهم المجتمعية، ووقف الخصومات البنكية عن الموظفين، وخصومات شركة الكهرباء، أو البلديات أو غيرها من الخصومات.



ودعت النقابة لجنة متابعة العمل الحكومي، وديوان الموظفين العام إلى وقف دوام الموظفين والموظفات في الوزارات كافة، باستثناء موظفي وزارات الصحة والداخلية والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالحد الأدنى، بما يلبي مواجهة حالة الطوارئ.