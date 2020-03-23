عربي

السعودية تفرض حظر التجول بمناطق المملكة

السعودية تفرض حظر التجول بمناطق المملكة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المملكة العربية السعودية، فرض حظر تجول في كافة أنحاء البلاد، اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وقال الأمر الصادر عن الملك سلمان بن عبد العزيز: إنه "في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد، بعد ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس، فإنه تقرر حظر التجول بالمملكة"، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وسيبدأ حظر التجول من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا، اعتبارًا من الاثنين ولمدة 21 يوماً.

يشار إلى أن ناشطين سعوديين عبر موقع (تويتر) طالبوا بضرورة فرض التجول بالمملكة، أسوة بدول عربية أخرى، كالأردن، وتونس، وغيرهم.

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