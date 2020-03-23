ارتفاع إصابات فيروس (كورونا) في إسرائيل وأكثر من 5000 شخص بالحجر الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل، إلى 1238 بعد تشخيص حالات جديدة، منهم 24 بحالة خطيرة.



وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن 5268 شخصًا تم إدخالهم للعزل الصحي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 625 دخلوا العزل صباح اليوم.